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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:18
1,5 міцяці торгував на профіт у бітку, сьогодні повністю висадиди в тезер, поки не буду рипатися із забору, тільки в середині дня на профіт в тезері ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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