|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:18
1,5 місяці торгував на профіт у бітку, сьогодні повністю висадили в тезер, поки не буду рипатися із забору в лонг/шорт, тільки в середині дня на профіт в тезері ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 17 лют, 2020 07:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а тепер біток перднув і всі позлітали із крісел!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|