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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 16 лют, 2020 18:18
1,5 місяці торгував на профіт у бітку, сьогодні повністю висадили в тезер, поки не буду рипатися із забору в лонг/шорт, тільки в середині дня на профіт в тезері ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 17 лют, 2020 07:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а тепер біток перднув і всі позлітали із крісел!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 17 лют, 2020 09:37
Не сцять окропом! Без паніки! Тримаймося! Ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 17 лют, 2020 11:31
на бітстампові останній бичий тренд схожий на паттерн клин, в такому випадку із поточного пробиття варто орієнтуватися на зону 7,8-8к (там ціль, +підтримка)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:04
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Он эфир хоронил, который сделал 2.5 икса.
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:44
скажу, що я не в лонгові, питання чи буде, завтра ...
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 17 лют, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Пон 17 лют, 2020 12:53
і що? я думку про фундаментальні перспективи ефіру не змінив.
чи ви хотіли сказати, що його 2.5 ікса дуже заслуговуть уваги? та конкретно ви їх зафіксували?
п.с. в цьому топіку народ останім часом чомусь тільки на бутерінці та ріплові зациклився, хоча показали відносно скромні ікси, із топових скамів, навіть кєша значно краще вистрелив
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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