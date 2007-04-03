RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1678167916801681

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Нед 16 лют, 2020 18:18

1,5 місяці торгував на профіт у бітку, сьогодні повністю висадили в тезер, поки не буду рипатися із забору в лонг/шорт, тільки в середині дня на профіт в тезері ...
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 07:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Витаха написав:Биток чихнул, рипл обосрался. Как обычно.


а тепер біток перднув і всі позлітали із крісел! :)

http://prntscr.com/r3c1dp
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7621
З нами з: 01.06.14
Подякував: 198 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 09:37

  greenozon написав:
  Витаха написав:Биток чихнул, рипл обосрался. Как обычно.


а тепер біток перднув і всі позлітали із крісел! :)

http://prntscr.com/r3c1dp

Не сцять окропом! :D Без паніки! Тримаймося! Ми будєм багатиє! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27709
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2081 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 11:31

на бітстампові останній бичий тренд схожий на паттерн клин, в такому випадку із поточного пробиття варто орієнтуватися на зону 7,8-8к (там ціль, +підтримка)
Зображення
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:04

  TylerTruman_ написав:на бітстампові останній бичий тренд схожий на паттерн клин, в такому випадку із поточного пробиття варто орієнтуватися на зону 7,8-8к (там ціль, +підтримка)

Что скажете если завтра снова будет выше 10К?
airmax78
 
Повідомлень: 33411
З нами з: 25.10.12
Подякував: 846 раз.
Подякували: 3842 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Он эфир хоронил, который сделал 2.5 икса.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7560
З нами з: 21.09.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:44

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:на бітстампові останній бичий тренд схожий на паттерн клин, в такому випадку із поточного пробиття варто орієнтуватися на зону 7,8-8к (там ціль, +підтримка)

Что скажете если завтра снова будет выше 10К?

скажу, що я не в лонгові, питання чи буде, завтра ... :mrgreen:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Пон 17 лют, 2020 12:55, всього редагувалось 1 раз.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 12:53

  Zebra написав:Он эфир хоронил, который сделал 2.5 икса.

і що? я думку про фундаментальні перспективи ефіру не змінив.
чи ви хотіли сказати, що його 2.5 ікса дуже заслуговуть уваги? та конкретно ви їх зафіксували? :roll:

п.с. в цьому топіку народ останім часом чомусь тільки на бутерінці та ріплові зациклився, хоча показали відносно скромні ікси, із топових скамів, навіть кєша значно краще вистрелив :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я зафіксувався по 0.026 до бітка по маржиналці те що набирав по 0.02 та сідів в просадці, та 260 те що набирав по 145 і теж пересидів просадку
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7560
З нами з: 21.09.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 1158 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:11

  Zebra написав:Я зафіксувався по 0.026 до бітка по маржиналці те що набирав по 0.02 та сідів в просадці, та 260 те що набирав по 145 і теж пересидів просадку

що ж ви так поспішили? :mrgreen:

  Zebra написав:До халвинга никто биток сливать не будет. После халвинга минус x2-x3 к концу года.
Но эфир сходит на 500-600 баксов, прогноз в силе, что сейчас, что полгода назад говорил про это. Глобальная коррекция что к доллару, что к биткоину назревает. Рывок эфира очень бычий и безоткатный, как биток с 3100 на 13700 сходил без откатов.


інших хом'яків про злив хоч попередили (чи тільки вмієте лізти зі своїми "глупцами")?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 573
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1678167916801681
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Realist і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3899, 3900, 3901
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
39001 184009897
Переглянути останнє повідомлення
Пон 17 лют, 2020 14:31
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6790 1510912
Переглянути останнє повідомлення
Чет 13 лют, 2020 19:24
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 47221
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.