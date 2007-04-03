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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1679168016811682

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я слился, чтоб перенабрать позицию перед походом на 500-600 баксов.
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:53

  Zebra написав:Я слился, чтоб перенабрать позицию перед походом на 500-600 баксов.

лол, я щось не зрозумів, повинен же топити безоткатно, :roll: які низа тепер плануєте викупляти? =>
Рывок эфира очень бычий и безоткатный, как биток с 3100 на 13700 сходил без откатов.

...
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.

це якийсь втф прям :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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  #<1 ... 1679168016811682
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