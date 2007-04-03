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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:52
Я слился, чтоб перенабрать позицию перед походом на 500-600 баксов.
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.
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Zebra
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:53
Zebra написав:
Я слился, чтоб перенабрать позицию перед походом на 500-600 баксов.
лол, я щось не зрозумів, повинен же топити безоткатно,
які низа тепер плануєте викупляти? =>
Рывок эфира очень бычий и безоткатный, как биток с 3100 на 13700 сходил без откатов.
...
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.
це якийсь втф прям
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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