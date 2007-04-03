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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 14:52
Я слился, чтоб перенабрать позицию перед походом на 500-600 баксов.
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.
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Zebra
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Додано: Пон 17 лют, 2020 15:53
Zebra написав:
Я слился, чтоб перенабрать позицию перед походом на 500-600 баксов.
лол, я щось не зрозумів, повинен же топити безоткатно,
які низа тепер плануєте викупляти? =>
Рывок эфира очень бычий и безоткатный, как биток с 3100 на 13700 сходил без откатов.
...
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.
це якийсь втф прям
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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TylerTruman_
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Додано: Пон 17 лют, 2020 16:47
TylerTruman_ написав:
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.
це якийсь втф прям
Малюєш стрілочки на графіках, а елементарних речей не розумієш. ЛОЛ.
Приміром ціна BTC - 10000 баксів.
Ціна ETH - 100 баксів.
Відповідно ETH/BTC = 0.01
Стакан ETH/BTC на рівні 0.01 має стінку покупця з 100 біткоїнами у стакані, що хоче отримати 10000 ETH за них.
На эфір у парі ETH/USD до ціни 90 баксів сформований стакан на 5000 штук, що бажають його придбати у діапазоні від 90.00 до 99.99
З'явився продавець, який має 10000 ETH і одним ордером опустив ціну на ефір до 90 баксів, і сформував стінку на 5000 ETH.
Відповідно на моменті ціна
ETH/USD = 90
BTC/USD = 10000
ETH/BTC = 0.01
Підключаються арбітражники. Починають купувати ETH по 90 баксів і продавати його по 0.01 отримуючи біткоїн, який тут же продають по 10000 баксів обвалюючи ціну біткоїна доки вона не опуститься до 9000.
В реальності ж ціна біткоїна як правило не опуститься до 9000, бо стакани та бажаючих його придбати в долларовому вираженні як правило більше, ніж альтів.
Така ж ситуація і в зворотньому порядку, коли йде памп альтів. Саме тому біткоїн підростав разом з іншими альтами, але повільно, бо попит на нього був лише з боку арбітражників.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:07
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зате можна купити биток дешевше, якщо він показав що може так скакати
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:37
Zebra написав: TylerTruman_ написав:
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.
це якийсь втф прям
Малюєш стрілочки на графіках, а елементарних речей не розумієш. ЛОЛ.
Приміром ціна BTC - 10000 баксів.
Ціна ETH - 100 баксів.
Відповідно ETH/BTC = 0.01
Стакан ETH/BTC на рівні 0.01 має стінку покупця з 100 біткоїнами у стакані, що хоче отримати 10000 ETH за них.
На эфір у парі ETH/USD до ціни 90 баксів сформований стакан на 5000 штук, що бажають його придбати у діапазоні від 90.00 до 99.99
З'явився продавець, який має 10000 ETH і одним ордером опустив ціну на ефір до 90 баксів, і сформував стінку на 5000 ETH.
Відповідно на моменті ціна
ETH/USD = 90
BTC/USD = 10000
ETH/BTC = 0.01
Підключаються арбітражники. Починають купувати ETH по 90 баксів і продавати його по 0.01 отримуючи біткоїн, який тут же продають по 10000 баксів обвалюючи ціну біткоїна доки вона не опуститься до 9000.
В реальності ж ціна біткоїна як правило не опуститься до 9000, бо стакани та бажаючих його придбати в долларовому вираженні як правило більше, ніж альтів.
Така ж ситуація і в зворотньому порядку, коли йде памп альтів. Саме тому біткоїн підростав разом з іншими альтами, але повільно, бо попит на нього був лише з боку арбітражників.
імхо, це ні про що
... на брутальному ведмежатніку стінки як розносять, так і просто переставляють, ... а про залізобетонну стінку можна говорити тільки при ціні шіткоїна в 1 сатоші
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:40
Я привів приклад того, що ти недалекий у крипті, бо не розумієш, як пов'язана крипта. Кінець лікбезу.
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Додано: Пон 17 лют, 2020 17:53
странно, на свалившимся после обеда битке - альты отросли...
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Додано: Пон 17 лют, 2020 18:11
Zebra написав:
Кінець лікбезу.
привів приклад, що навіть "лікбез" зациклений на бутеріумові,
... прийняття рішення по діду на основі ситуації в стаканах, тут єресь ще та, ладно якби ще скальперські аргументи, а під довгострок-качелі - ні про що.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Додано: Пон 17 лют, 2020 19:00
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Кінець лікбезу.
привів приклад, що навіть "лікбез" зациклений на бутеріумові,
... прийняття рішення по діду на основі ситуації в стаканах, тут єресь ще та, ладно якби ще скальперські аргументи, а під довгострок-качелі - ні про що.
Я не стакани мав на увазі, а механізм впливу заявок в стаканах АЛЬТИ/BTC на рух усієї крипти. Коли продавець великої кількості якоїсь АЛЬТИ одночасно впливає і на ціну бітка і навпаки.
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