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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1679168016811682

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я слился, чтоб перенабрать позицию перед походом на 500-600 баксов.
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 15:53

  Zebra написав:Я слился, чтоб перенабрать позицию перед походом на 500-600 баксов.

лол, я щось не зрозумів, повинен же топити безоткатно, :roll: які низа тепер плануєте викупляти? =>
Рывок эфира очень бычий и безоткатный, как биток с 3100 на 13700 сходил без откатов.

...
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.

це якийсь втф прям :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 16:47

  TylerTruman_ написав:
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.

це якийсь втф прям :mrgreen:

Малюєш стрілочки на графіках, а елементарних речей не розумієш. ЛОЛ.

Приміром ціна BTC - 10000 баксів.
Ціна ETH - 100 баксів.

Відповідно ETH/BTC = 0.01

Стакан ETH/BTC на рівні 0.01 має стінку покупця з 100 біткоїнами у стакані, що хоче отримати 10000 ETH за них.

На эфір у парі ETH/USD до ціни 90 баксів сформований стакан на 5000 штук, що бажають його придбати у діапазоні від 90.00 до 99.99

З'явився продавець, який має 10000 ETH і одним ордером опустив ціну на ефір до 90 баксів, і сформував стінку на 5000 ETH.

Відповідно на моменті ціна
ETH/USD = 90
BTC/USD = 10000
ETH/BTC = 0.01

Підключаються арбітражники. Починають купувати ETH по 90 баксів і продавати його по 0.01 отримуючи біткоїн, який тут же продають по 10000 баксів обвалюючи ціну біткоїна доки вона не опуститься до 9000.

В реальності ж ціна біткоїна як правило не опуститься до 9000, бо стакани та бажаючих його придбати в долларовому вираженні як правило більше, ніж альтів.

Така ж ситуація і в зворотньому порядку, коли йде памп альтів. Саме тому біткоїн підростав разом з іншими альтами, але повільно, бо попит на нього був лише з боку арбітражників.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:07

greenozon
зате можна купити биток дешевше, якщо він показав що може так скакати
intense
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:37

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
Биток особо и не сливают, он немного приседает, т.к. альты давят на него в парах */BTC - как известно если продаются альты, то нужны средства, чтоб продавливать стаканы в парах с битком, потому рынок крипты такой и связанный между собой.

це якийсь втф прям :mrgreen:

Малюєш стрілочки на графіках, а елементарних речей не розумієш. ЛОЛ.

Приміром ціна BTC - 10000 баксів.
Ціна ETH - 100 баксів.

Відповідно ETH/BTC = 0.01

Стакан ETH/BTC на рівні 0.01 має стінку покупця з 100 біткоїнами у стакані, що хоче отримати 10000 ETH за них.

На эфір у парі ETH/USD до ціни 90 баксів сформований стакан на 5000 штук, що бажають його придбати у діапазоні від 90.00 до 99.99

З'явився продавець, який має 10000 ETH і одним ордером опустив ціну на ефір до 90 баксів, і сформував стінку на 5000 ETH.

Відповідно на моменті ціна
ETH/USD = 90
BTC/USD = 10000
ETH/BTC = 0.01

Підключаються арбітражники. Починають купувати ETH по 90 баксів і продавати його по 0.01 отримуючи біткоїн, який тут же продають по 10000 баксів обвалюючи ціну біткоїна доки вона не опуститься до 9000.

В реальності ж ціна біткоїна як правило не опуститься до 9000, бо стакани та бажаючих його придбати в долларовому вираженні як правило більше, ніж альтів.

Така ж ситуація і в зворотньому порядку, коли йде памп альтів. Саме тому біткоїн підростав разом з іншими альтами, але повільно, бо попит на нього був лише з боку арбітражників.

імхо, це ні про що :roll: ... на брутальному ведмежатніку стінки як розносять, так і просто переставляють, ... а про залізобетонну стінку можна говорити тільки при ціні шіткоїна в 1 сатоші :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я привів приклад того, що ти недалекий у крипті, бо не розумієш, як пов'язана крипта. Кінець лікбезу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 17:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

странно, на свалившимся после обеда битке - альты отросли...
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 18:11

  Zebra написав:Кінець лікбезу.

привів приклад, що навіть "лікбез" зациклений на бутеріумові, :mrgreen:
... прийняття рішення по діду на основі ситуації в стаканах, тут єресь ще та, ладно якби ще скальперські аргументи, а під довгострок-качелі - ні про що.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 19:00

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Кінець лікбезу.

привів приклад, що навіть "лікбез" зациклений на бутеріумові, :mrgreen:
... прийняття рішення по діду на основі ситуації в стаканах, тут єресь ще та, ладно якби ще скальперські аргументи, а під довгострок-качелі - ні про що.

Я не стакани мав на увазі, а механізм впливу заявок в стаканах АЛЬТИ/BTC на рух усієї крипти. Коли продавець великої кількості якоїсь АЛЬТИ одночасно впливає і на ціну бітка і навпаки.
Zebra
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