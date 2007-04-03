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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:23
Ну что,памперсы все поменяли??
Шучу! Чи слились с перепугу?? Скоро к 11 пойдем.Спокуха.А Рипл-г...но,как ни крути.Сам уже больше года как инвестор..Держу часть,все никак не дождусь чтоб это г....сбросить хотя бы по 0.45-0.5 и never again! Есть гораздо более подвижных и достойных монет,чем эта "деревянная буратина" Пусть он....конем....ходит.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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