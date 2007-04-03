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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1680168116821683

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 21:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Ну что,памперсы все поменяли?? :-) Шучу! Чи слились с перепугу?? Скоро к 11 пойдем.Спокуха.А Рипл-г...но,как ни крути.Сам уже больше года как инвестор..Держу часть,все никак не дождусь чтоб это г....сбросить хотя бы по 0.45-0.5 и never again! Есть гораздо более подвижных и достойных монет,чем эта "деревянная буратина" Пусть он....конем....ходит.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:43

  osafly написав:Ну что,памперсы все поменяли?? :-) Шучу! Чи слились с перепугу?? Скоро к 11 пойдем.Спокуха.А Рипл-г...но,как ни крути.Сам уже больше года как инвестор..Держу часть,все никак не дождусь чтоб это г....сбросить хотя бы по 0.45-0.5 и never again! Есть гораздо более подвижных и достойных монет,чем эта "деревянная буратина" Пусть он....конем....ходит.

Не сцать окропом! :D Ми будєм багатиє! :) Ріпла нас збагатить. На те і розрахунок, щоб зневірилися всі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А на какой бирже кто торгует, можете подсказать?
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2020 23:58

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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:02

  sergiylfc написав:А на какой бирже кто торгует, можете подсказать?

Банан.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Банан.

А для тех, кто не в теме? Что за банан?)
sergiylfc
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

И можете порекомендовать биржу именно для новичка в плане удобства интерфейса, и надежности. Чисто визуально eToro более понятен. Буду очень благодарен. Давно интересовался направлением, пора вникать. Еще Фридом Финанс для IPO рассматриваю, но там только IPO непосредственно и гособлигации.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:41

  sergiylfc написав:
  Козак-характерник написав:Банан.

А для тех, кто не в теме? Что за банан?)

Бінанс. Для новачка, норм.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 00:50

Козак-характерник Спасибо большое!
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