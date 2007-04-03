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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 17 лют, 2020 21:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну что,памперсы все поменяли?? Шучу! Чи слились с перепугу?? Скоро к 11 пойдем.Спокуха.А Рипл-г...но,как ни крути.Сам уже больше года как инвестор..Держу часть,все никак не дождусь чтоб это г....сбросить хотя бы по 0.45-0.5 и never again! Есть гораздо более подвижных и достойных монет,чем эта "деревянная буратина" Пусть он....конем....ходит.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:43
Не сцать окропом! Ми будєм багатиє! Ріпла нас збагатить. На те і розрахунок, щоб зневірилися всі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 17 лют, 2020 23:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А на какой бирже кто торгует, можете подсказать?
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:02
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
bitfinex
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:10
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:14
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
И можете порекомендовать биржу именно для новичка в плане удобства интерфейса, и надежности. Чисто визуально eToro более понятен. Буду очень благодарен. Давно интересовался направлением, пора вникать. Еще Фридом Финанс для IPO рассматриваю, но там только IPO непосредственно и гособлигации.
Додано: Вів 18 лют, 2020 00:41
Бінанс. Для новачка, норм.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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