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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 03:00
sergiylfc написав:
И можете порекомендовать биржу именно для новичка в плане удобства интерфейса, и надежности. Чисто визуально eToro более понятен. Буду очень благодарен. Давно интересовался направлением, пора вникать. Еще Фридом Финанс для IPO рассматриваю, но там только IPO непосредственно и гособлигации.
В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.
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