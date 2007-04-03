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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1681168216831684

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 03:00

  sergiylfc написав:И можете порекомендовать биржу именно для новичка в плане удобства интерфейса, и надежности. Чисто визуально eToro более понятен. Буду очень благодарен. Давно интересовался направлением, пора вникать. Еще Фридом Финанс для IPO рассматриваю, но там только IPO непосредственно и гособлигации.


В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:51

  Vitaka написав:
  sergiylfc написав:И можете порекомендовать биржу именно для новичка в плане удобства интерфейса, и надежности. Чисто визуально eToro более понятен. Буду очень благодарен. Давно интересовался направлением, пора вникать. Еще Фридом Финанс для IPO рассматриваю, но там только IPO непосредственно и гособлигации.


В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.


Это вопрос более серьёзный, чем может показаться на первый взгляд.К названным критериям обязательно нужно добавлять и другие.Я торгую на Окекс (и ещё на нескольких, назвал только как эксклюзивную, пока что) и был приятно удивлён тем, что известный Армен туда перешёл с Битфинекса и дал хорошие отзывы.Но в текущей ситуации нужно отдавать предпочтение тем биржам, которые вот вот начнут работать в Украине официально.А это в первую очередь Бинанс(Банан).Это очень важно, чтобы можно было избежать необоснованных блокировок аккаунта и заморозки средств.Кстати, официально кроме банана у нас начнут работать ещё несколько бирж, тот же Окекс и другие.Так что ждёт нас крипто рай :) Дело в том, что при каких то негараздах с биржей на сегодняшний момент вы можете напороться на то, что вам даже перестанут отвечать на письма и окажетесь просто в вакууме.А вот при официальном статусе, всегда можно будет найти куда обратиться за помощью в контролирующий орган.
ПС Имхо - на сегодняшний день альтернативы Банану по совокупности всех критериев просто нету.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 10:55

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Кінець лікбезу.

привів приклад, що навіть "лікбез" зациклений на бутеріумові, :mrgreen:
... прийняття рішення по діду на основі ситуації в стаканах, тут єресь ще та, ладно якби ще скальперські аргументи, а під довгострок-качелі - ні про що.

Я не стакани мав на увазі, а механізм впливу заявок в стаканах АЛЬТИ/BTC на рух усієї крипти. Коли продавець великої кількості якоїсь АЛЬТИ одночасно впливає і на ціну бітка і навпаки.

це все спроби спригнути з того, як сталося дезертирство із ракетних військ, а то чувак вангує про безвіткатний ріст бутеріума, а потім в тиху виходить на дампові 18%, розраховуючи при цьому відкупитися ще нижче, :roll: ... при тому не можете озвучити орієнтири по рівням =>
які низа тепер плануєте викупляти?


... і не зрозумів, що там із ріплом, Максу та Ко чекати 10 центів, чи ваша ракетна програма відмінила такий сценарій?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:32

  osafly написав:Ну что,памперсы все поменяли?? :-) Шучу! Чи слились с перепугу?? Скоро к 11 пойдем.Спокуха.А Рипл-г...но,как ни крути.Сам уже больше года как инвестор..Держу часть,все никак не дождусь чтоб это г....сбросить хотя бы по 0.45-0.5 и never again! Есть гораздо более подвижных и достойных монет,чем эта "деревянная буратина" Пусть он....конем....ходит.

якщо є багато хом'яків, які влошилися в ріпл, та чекають уже не того легендарного туземуна, а вийти в 0, чи хоча би мінімізувати збитки,
... то тут цікаво, як буде із хом'яками, які типу професіонали, що ще у 2018 році затарилися по крупному бутеріумом вище 400 баксів, сприймаючи ті низа подарунком долі, та розраховуючи на ICO-туземуни, ... пацани думали, що вони дуже розумні, знайшли тєму, яка легко зробить їх багатими, а вона протухла, та ще й на довго застрягли в інвесторах в продампляні шіткоїни від Віталіка, ... от якщо буде булл-ран діда після халвінга, цікаво на яких рівнях ці пацани пустять свої бутеріум-катлєти на злив, а там можуть проходити об'єми, як були на дампах від крупних ICO-проектів ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 11:42

  TylerTruman_ написав:це все спроби спригнути з того, як сталося дезертирство із ракетних військ, а то чувак вангує про безвіткатний ріст бутеріума, а потім в тиху виходить на дампові 18%, розраховуючи при цьому відкупитися ще нижче, :roll: ... при тому не можете озвучити орієнтири по рівням =>
які низа тепер плануєте викупляти?

Я казав про безвідкатний ривок ефіру, але не казав, що він таким буде до 500-600

відкуплюся по $210-220

... і не зрозумів, що там із ріплом, Максу та Ко чекати 10 центів, чи ваша ракетна програма відмінила такий сценарій?

10 центів в силі, після халвінгу
на моменті ріпл виглядає дуже слабо і не перспективно
Zebra
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