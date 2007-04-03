Додано: Вів 18 лют, 2020 13:46

Глава калифорнийского стартапа Ripple Брэд Гарлингхаус пояснил, почему регуляторы оценят преимущества XRP, и провел параллели между развитием своей компании и историей компании Amazon, которая выросла из книжного магазина до крупнейшей в мире платформы электронной коммерции и облачных вычислений.



В долгожданном интервью с Джулией Чаттерли из CNN СЕО Ripple Брэда Гарлингхаус рассказал, каким видит путь развития компании и криптовалютной индустрии в целом. По его словам, Ripple может повторить путь Amazon, постепенно расширяя сферы своего присутствия и охватывая новые сектора экономики.



Сейчас Ripple сфокусирована в основном на поставщиках платежных решений и коммерческих банках, предлагая им технологические решения для быстрых и экономически выгодных трансграничных платежей. Однако в определенный момент компания начнет расширять свою целевую аудиторию и предлагать решения, интересные другим группам потребителей, отметил Гарлингхаус.



«Мы хотим упрочить свои позиции лидера в сегменте трансграничных платежных решений, прежде чем осваивать новые вертикали», — пояснил он.



Гарлингхаус привел в пример Amazon, чтобы проиллюстрировать возможный путь развития Ripple. Компания, которая начинала с продажи книг через интернет и конкурировала с Barnes & Noble, сейчас имеет капитализацию свыше 1 млрд долларов и является лидером во многих отраслях, включая публично облачные вычисления и электронную коммерцию. Точно также и Ripple постепенно может освоить новые для себя ниши, как только достигнет потолка в индустрии трансграничных платежей.



Миссия – просвящать



По словам Гарлингхауса, 2020 год станет поворотным для криптоиндустрии, которая окончательно выйдет из серой зоны в правовое поле, а криптовалюты перестанут быть «ругательным словом» в регуляторных кругах.



«Я активно общаюсь с регуляторами, с директорами банков и объясняю им, как можно использовать криптовалюты и, в частности, XRP, для решения реальных проблем».



Как только все поймут, что цифровые активы нужны не для того, чтобы обойти закон или требования властей, они перестанут сопротивляться и строить препоны для развития отрасли, уверен он.



Ripple не собирается на IPO… пока

Отвечая на вопрос Джулии Чаттерли о возможном IPO, Гарлингхаус пояснил, что компания не планирует выпускать собственные акции в обозримом будущем. Упомянув о гонке IPO в криптовалютном пространстве, он лишь хотел сказать, что такая возможность существует в принципе. А люди уже додумали остальное.



Между тем, глава Ripple все же добавил, что IPO – это естественная стадия развития, и рано или поздно компании криптовалютной отрасли – в том числе и Ripple – начнут задумываться об этом. Возможно, это произойдет уже в 2020 году

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