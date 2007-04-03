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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1682168316841685

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.


бомжацкая біржа
:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:23

  greenozon написав:
  Vitaka написав:В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.


бомжацкая біржа
:)


И что конкретно в Финике бомжацкого, если можно? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:52

  greenozon написав:
  Vitaka написав:В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.


бомжацкая біржа
:)

Биржа для китов, а Банан - для школоты.
Zebra
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