бомжацкая біржа
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:23
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:52
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:07
Да, а в чём проблема.Заплатить 5% от прибыли, если таковая имеется, это недорого.Поэтому всем советую сохранять файлы ввода-вывода фиата.Но на твоём битфине могут запросто блокануть, как Армена и перестать уже два месяца отвечать на сообщения и обращения.И ничего и никуда ты не пожалуешься.а вот при официальной регуляции можно правду и сыскать.И ещё плюшка в том. что ты можешь на счёт в банке вывести 200К, например. и заявить этим банкстерам. что эта продажа крипты и послать их на.Они не явл налоговыми агентами. только должны будут в налоговую подать твои выводимые суммы.Что собственно тебе и нужно. чтобы с тебя не взяли более 5% от прибыли.Опять же в реалии, каждый из нас не будет всё выводить. особенно если учесть. что глобально крипта вышла из падающего тренда.Т о вывод будет меньше ввода(для многих) и вообще не будет подлежать налогу.
ПС а вот с чем соглашусь и сам предупреждаю каждого, что у нас всё могут извратить по украински и в жизни всё будет не так как написяно.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:10
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:13
слыш. не уподобляйся сомилисраку , оскорбляя других
посмотри на статистику по списку бирж и увидишь то, что битфин умирает, и назвать это иначе уже никак не получится.Проблемы с тезером. необъяснимые блокировки, обязательная верификация, хоть сняли плату за холд наконец обосрались, по объёмам сползли с лидеров во второй десяток, сквизы чаще и наглее чем у всех остальных.Тикай оттуда пока есть возможность...
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:29
Я оттуда уже все что завел давно вывел. Что осталось наторгованное из наторгованного потерять не жалко. Такой маржиналки и лендинга как у них - нет нигде.
К тому же, если Тезер скам, почему 80% обьемов торгов на Банане идет в паре с Тезером?
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:41
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вопрос не только в тезере. а в возможных проблемах этой биржи в судебном разбирательстве.А банан как раз и начал решать проблему. запустив свой стейблкоин.
Кстати, я битфин не называю скамом. даже отдаю должное за прошлое лидерство.Но ничего не бывает вечно...
Маржиналка это совсем не в счёт, которая есть уже у всех продвинутых и куча пар и плечи огроменные.Но нам это не нада и другому не советуй.А лендинг нынче развит в виде стейкинга. колво монет по стейкингу постоянно расширяется.А ещё лучше стейкать прямо из кошелька вместо биржи, тогда взлом или скам биржи никак не навредит.Собственно, одно из правил - хранить крипту на бирже нельзя, только торговать.А если уж решил дать под проценты. то биржа тут посредник кушающий часть прибыли.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Вів 18 лют, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:48
У них на холодном кошельке примерно столько же биткоинов, как и на Бинансе, а по данным coinmarket ликвидность стаканов выше, что говорит о многом. Обьем торгов не показатель. На бинансе ниже комиссии.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:51
ByBit
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