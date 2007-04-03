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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1683168416851686>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.


бомжацкая біржа
:)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:23

  greenozon написав:
  Vitaka написав:В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.


бомжацкая біржа
:)


И что конкретно в Финике бомжацкого, если можно? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:52

  greenozon написав:
  Vitaka написав:В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.


бомжацкая біржа
:)

Биржа для китов, а Банан - для школоты.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:07

  Vitaka написав:Кучинелли, всё это так... НО, если будет Банан-Украина, то и работать будет под контролем украинского регулятора, по украинским законам. Со всеми вытекающими :mrgreen:


Да, а в чём проблема.Заплатить 5% от прибыли, если таковая имеется, это недорого.Поэтому всем советую сохранять файлы ввода-вывода фиата.Но на твоём битфине могут запросто блокануть, как Армена и перестать уже два месяца отвечать на сообщения и обращения.И ничего и никуда ты не пожалуешься.а вот при официальной регуляции можно правду и сыскать.И ещё плюшка в том. что ты можешь на счёт в банке вывести 200К, например. и заявить этим банкстерам. что эта продажа крипты и послать их на.Они не явл налоговыми агентами. только должны будут в налоговую подать твои выводимые суммы.Что собственно тебе и нужно. чтобы с тебя не взяли более 5% от прибыли.Опять же в реалии, каждый из нас не будет всё выводить. особенно если учесть. что глобально крипта вышла из падающего тренда.Т о вывод будет меньше ввода(для многих) и вообще не будет подлежать налогу.
ПС а вот с чем соглашусь и сам предупреждаю каждого, что у нас всё могут извратить по украински и в жизни всё будет не так как написяно. :(
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:10

  TylerTruman_ написав:на бітстампові останній бичий тренд схожий на паттерн клин, в такому випадку із поточного пробиття варто орієнтуватися на зону 7,8-8к (там ціль, +підтримка)
Зображення

Как там клин поживает?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:13

  Zebra написав:
  greenozon написав:
  Vitaka написав:В плане удобства и интерфейса Bitfinex лучшая.


бомжацкая біржа
:)

Биржа для китов, а Банан - для школоты.

слыш. не уподобляйся сомилисраку , оскорбляя других
посмотри на статистику по списку бирж и увидишь то, что битфин умирает, и назвать это иначе уже никак не получится.Проблемы с тезером. необъяснимые блокировки, обязательная верификация, хоть сняли плату за холд наконец обосрались, по объёмам сползли с лидеров во второй десяток, сквизы чаще и наглее чем у всех остальных.Тикай оттуда пока есть возможность...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:29

  Кучинелли написав:слыш. не уподобляйся сомилисраку , оскорбляя других
посмотри на статистику по списку бирж и увидишь то, что битфин умирает, и назвать это иначе уже никак не получится.Проблемы с тезером. необъяснимые блокировки, обязательная верификация, хоть сняли плату за холд наконец обосрались, по объёмам сползли с лидеров во второй десяток, сквизы чаще и наглее чем у всех остальных.Тикай оттуда пока есть возможность...

Я оттуда уже все что завел давно вывел. Что осталось наторгованное из наторгованного потерять не жалко. Такой маржиналки и лендинга как у них - нет нигде.

К тому же, если Тезер скам, почему 80% обьемов торгов на Банане идет в паре с Тезером?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:41

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:К тому же, если Тезер скам, почему 80% обьемов торгов на Банане идет в паре с Тезером?

Вопрос не только в тезере. а в возможных проблемах этой биржи в судебном разбирательстве.А банан как раз и начал решать проблему. запустив свой стейблкоин.
Кстати, я битфин не называю скамом. даже отдаю должное за прошлое лидерство.Но ничего не бывает вечно...
Маржиналка это совсем не в счёт, которая есть уже у всех продвинутых и куча пар и плечи огроменные.Но нам это не нада и другому не советуй.А лендинг нынче развит в виде стейкинга. колво монет по стейкингу постоянно расширяется.А ещё лучше стейкать прямо из кошелька вместо биржи, тогда взлом или скам биржи никак не навредит.Собственно, одно из правил - хранить крипту на бирже нельзя, только торговать.А если уж решил дать под проценты. то биржа тут посредник кушающий часть прибыли.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Вів 18 лют, 2020 18:48, всього редагувалось 1 раз.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:48

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:К тому же, если Тезер скам, почему 80% обьемов торгов на Банане идет в паре с Тезером?

Вопрос не только в тезере. а в возможных проблемах этой биржи в судебном разбирательстве.А банан как раз и начал решать проблему. запустив свой стейблкоин.
Кстати, я битфин не называю скамом. даже отдаю должное за прошлое лидерство.Но ничего не бывает вечно...

У них на холодном кошельке примерно столько же биткоинов, как и на Бинансе, а по данным coinmarket ликвидность стаканов выше, что говорит о многом. Обьем торгов не показатель. На бинансе ниже комиссии.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:51

  sergiylfc написав:И можете порекомендовать биржу именно для новичка в плане удобства интерфейса, и надежности. Чисто визуально eToro более понятен. Буду очень благодарен. Давно интересовался направлением, пора вникать. Еще Фридом Финанс для IPO рассматриваю, но там только IPO непосредственно и гособлигации.



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