Додано: Вів 18 лют, 2020 18:07

Vitaka написав: Кучинелли, всё это так... НО, если будет Банан-Украина, то и работать будет под контролем украинского регулятора, по украинским законам. Со всеми вытекающими , всё это так... НО, если будет Банан-Украина, то и работать будет под контролем украинского регулятора, по украинским законам. Со всеми вытекающими

Да, а в чём проблема.Заплатить 5% от прибыли, если таковая имеется, это недорого.Поэтому всем советую сохранять файлы ввода-вывода фиата.Но на твоём битфине могут запросто блокануть, как Армена и перестать уже два месяца отвечать на сообщения и обращения.И ничего и никуда ты не пожалуешься.а вот при официальной регуляции можно правду и сыскать.И ещё плюшка в том. что ты можешь на счёт в банке вывести 200К, например. и заявить этим банкстерам. что эта продажа крипты и послать их на.Они не явл налоговыми агентами. только должны будут в налоговую подать твои выводимые суммы.Что собственно тебе и нужно. чтобы с тебя не взяли более 5% от прибыли.Опять же в реалии, каждый из нас не будет всё выводить. особенно если учесть. что глобально крипта вышла из падающего тренда.Т о вывод будет меньше ввода(для многих) и вообще не будет подлежать налогу.ПС а вот с чем соглашусь и сам предупреждаю каждого, что у нас всё могут извратить по украински и в жизни всё будет не так как написяно.