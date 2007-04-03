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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1683168416851686

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:59

Народ, хватит нахваливать всякие биржи и предлагать.Основное условие для рекомендуемой биржи - это официальная деятельность на Украине.В противном случае ваши проблемы неизбежны.И если вы с ними ещё не столкнулись, то высока вероятность этого в будущем.Остальное мерянье пиписьками не имеет смысла, всякие интерфейсы и прочее всё привыкаемо. ликвидность для посетителей данной темы достаточна на любой известной крупной бирже.Более важен вопрос безопасности во всех смыслах этого слова.Потерять средства от просадки курса это только один из массы способов убытка, коих существует гораздо больше.
Кучинелли
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  #<1 ... 1683168416851686
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