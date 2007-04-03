Народ, хватит нахваливать всякие биржи и предлагать.Основное условие для рекомендуемой биржи - это официальная деятельность на Украине.В противном случае ваши проблемы неизбежны.И если вы с ними ещё не столкнулись, то высока вероятность этого в будущем.Остальное мерянье пиписьками не имеет смысла, всякие интерфейсы и прочее всё привыкаемо. ликвидность для посетителей данной темы достаточна на любой известной крупной бирже.Более важен вопрос безопасности во всех смыслах этого слова.Потерять средства от просадки курса это только один из массы способов убытка, коих существует гораздо больше.
Кучинелли написав:Народ, хватит нахваливать всякие биржи и предлагать.Основное условие для рекомендуемой биржи - это официальная деятельность на Украине.В противном случае ваши проблемы неизбежны.И если вы с ними ещё не столкнулись, то высока вероятность этого в будущем.Остальное мерянье пиписьками не имеет смысла, всякие интерфейсы и прочее всё привыкаемо. ликвидность для посетителей данной темы достаточна на любой известной крупной бирже.Более важен вопрос безопасности во всех смыслах этого слова.Потерять средства от просадки курса это только один из массы способов убытка, коих существует гораздо больше.
Да, надёжность в деньгах превыше всего. Как свежий пример - ePayments.