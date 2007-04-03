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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1684168516861687>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:59

Народ, хватит нахваливать всякие биржи и предлагать.Основное условие для рекомендуемой биржи - это официальная деятельность на Украине.В противном случае ваши проблемы неизбежны.И если вы с ними ещё не столкнулись, то высока вероятность этого в будущем.Остальное мерянье пиписьками не имеет смысла, всякие интерфейсы и прочее всё привыкаемо. ликвидность для посетителей данной темы достаточна на любой известной крупной бирже.Более важен вопрос безопасности во всех смыслах этого слова.Потерять средства от просадки курса это только один из массы способов убытка, коих существует гораздо больше.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:13

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra
Ты зашел назад в кефир? Я тоже вышел по 260. И сейчас чтото не нарвится мне движ...
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:52

  airmax78 написав:Как там клин поживает?

якщо говорити про сьогоднішнє закриття, то його трендова проходить в р-ні 10,1к
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:54

  Кучинелли написав:Народ, хватит нахваливать всякие биржи и предлагать.Основное условие для рекомендуемой биржи - это официальная деятельность на Украине.В противном случае ваши проблемы неизбежны.И если вы с ними ещё не столкнулись, то высока вероятность этого в будущем.Остальное мерянье пиписьками не имеет смысла, всякие интерфейсы и прочее всё привыкаемо. ликвидность для посетителей данной темы достаточна на любой известной крупной бирже.Более важен вопрос безопасности во всех смыслах этого слова.Потерять средства от просадки курса это только один из массы способов убытка, коих существует гораздо больше.


Да, надёжность в деньгах превыше всего. Как свежий пример - ePayments.
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 19:56

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Как там клин поживает?

якщо говорити про сьогоднішнє закриття, то його трендова проходить в р-ні 10,1к

Так цель же была 7,8-8К Клин куда показывал? Надо ж было на 9+ короткую открывать, не?
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:26

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Как там клин поживает?

якщо говорити про сьогоднішнє закриття, то його трендова проходить в р-ні 10,1к

Так цель же была 7,8-8К Клин куда показывал? Надо ж было на 9+ короткую открывать, не?

ТА - наука гибкая, одну линию убрал, вторую нарисовал и новый тренд!
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 20:34

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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:38

  Zebra написав:
  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:якщо говорити про сьогоднішнє закриття, то його трендова проходить в р-ні 10,1к

Так цель же была 7,8-8К Клин куда показывал? Надо ж было на 9+ короткую открывать, не?

ТА - наука гибкая, одну линию убрал, вторую нарисовал и новый тренд!

Это да. В этот раз красиво получилось. Вчера прогноз - сегодня результат. Противоположный.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 22:48

  airmax78 написав:якщо говорити про сьогоднішнє закриття, то його трендова проходить в р-ні 10,1к

Так цель же была 7,8-8К Клин куда показывал? Надо ж было на 9+ короткую открывать, не?[/quote]
ТА - наука гибкая, одну линию убрал, вторую нарисовал и новый тренд![/quote]
Это да. В этот раз красиво получилось. Вчера прогноз - сегодня результат. Противоположный.[/quote]

Ну что ж вы так прикалываетесь.Он всё правильно написал.Проблема его как и многих, что вариантов всегда нужно указывать три - вверх, вниз и в сторону :)А он указал только один.Тот клин, что он показал действительно медвежий и в 90% случаев пробивается вниз.Тогда это была бы 2я волна старшего порядка с целью ок 8.Но рынок наказывает ожидания большинства и пробил клин вверх , завершив или 3ю волну младшего порядка или просто т н расширение.Правильно сказано - наука гибкая.Но она работает как ни крути.ТА не говорит в точности ближайший расклад, он показывает вероятные движения.На манипулируемом рынке, таком как крипта часто график рисуется ММ, чтобы вести толпу и потом резко нахлобучить.О ТА плохо отзываться это неандертализьм.Можно сомневаться сколь угодно, но ведь уровни Фибо работают собственно везде, в любой сфере жизни. А это неотъемлимая часть ТА.Да, я сам трумпену делал замечания, чтоб он ТА не совал в гривну.Но и там при желании всю картину можно разложить по ТА.Проблема лишь в том, что тот рынок вовсе не рыночный, а управляемый.А в крипторынке гораздо больше драйверов.Манипуляции тоже на каждом шагу.Но здесь новостной фон имеет большее значение.К сожалению практическая ценность разработок очень мало отражается на цене монет.Имхо, следует ждать что этот перекос будет устраняться со временем.И то, что реально полезно и может быть практически применено станет дорожать.И как следствие доминация битка будет падать.Просто крипторынок реально, несмотря на 11 летний возраст, ещё очень молод.Кроме битка большинство участников рынка не знают ничего и не могут принимать полноценных решений об инвестировании.Рано или поздно их накажут, т к сам биток как раз таки и НЕ относится к чему то полезному и востребованному.Да и как я ранее писал, всё что на ПОВ обречено.
Кучинелли
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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