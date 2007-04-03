|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:59
Народ, хватит нахваливать всякие биржи и предлагать.Основное условие для рекомендуемой биржи - это официальная деятельность на Украине.В противном случае ваши проблемы неизбежны.И если вы с ними ещё не столкнулись, то высока вероятность этого в будущем.Остальное мерянье пиписьками не имеет смысла, всякие интерфейсы и прочее всё привыкаемо. ликвидность для посетителей данной темы достаточна на любой известной крупной бирже.Более важен вопрос безопасности во всех смыслах этого слова.Потерять средства от просадки курса это только один из массы способов убытка, коих существует гораздо больше.
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra
Ты зашел назад в кефир? Я тоже вышел по 260. И сейчас чтото не нарвится мне движ...
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:52
якщо говорити про сьогоднішнє закриття, то його трендова проходить в р-ні 10,1к
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:54
Да, надёжность в деньгах превыше всего. Как свежий пример - ePayments.
Додано: Вів 18 лют, 2020 19:56
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:26
ТА - наука гибкая, одну линию убрал, вторую нарисовал и новый тренд!
Додано: Вів 18 лют, 2020 20:34
Золотое ПЕРЕСЕЧЕНИЕ !!!!!!!!
очень сільной бічій сігнальчік, гаспада!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 18 лют, 2020 21:38
Это да. В этот раз красиво получилось. Вчера прогноз - сегодня результат. Противоположный.
Додано: Вів 18 лют, 2020 22:48
Так цель же была 7,8-8К Клин куда показывал? Надо ж было на 9+ короткую открывать, не?[/quote]
ТА - наука гибкая, одну линию убрал, вторую нарисовал и новый тренд![/quote]
Это да. В этот раз красиво получилось. Вчера прогноз - сегодня результат. Противоположный.[/quote]
Ну что ж вы так прикалываетесь.Он всё правильно написал.Проблема его как и многих, что вариантов всегда нужно указывать три - вверх, вниз и в сторону А он указал только один.Тот клин, что он показал действительно медвежий и в 90% случаев пробивается вниз.Тогда это была бы 2я волна старшего порядка с целью ок 8.Но рынок наказывает ожидания большинства и пробил клин вверх , завершив или 3ю волну младшего порядка или просто т н расширение.Правильно сказано - наука гибкая.Но она работает как ни крути.ТА не говорит в точности ближайший расклад, он показывает вероятные движения.На манипулируемом рынке, таком как крипта часто график рисуется ММ, чтобы вести толпу и потом резко нахлобучить.О ТА плохо отзываться это неандертализьм.Можно сомневаться сколь угодно, но ведь уровни Фибо работают собственно везде, в любой сфере жизни. А это неотъемлимая часть ТА.Да, я сам трумпену делал замечания, чтоб он ТА не совал в гривну.Но и там при желании всю картину можно разложить по ТА.Проблема лишь в том, что тот рынок вовсе не рыночный, а управляемый.А в крипторынке гораздо больше драйверов.Манипуляции тоже на каждом шагу.Но здесь новостной фон имеет большее значение.К сожалению практическая ценность разработок очень мало отражается на цене монет.Имхо, следует ждать что этот перекос будет устраняться со временем.И то, что реально полезно и может быть практически применено станет дорожать.И как следствие доминация битка будет падать.Просто крипторынок реально, несмотря на 11 летний возраст, ещё очень молод.Кроме битка большинство участников рынка не знают ничего и не могут принимать полноценных решений об инвестировании.Рано или поздно их накажут, т к сам биток как раз таки и НЕ относится к чему то полезному и востребованному.Да и как я ранее писал, всё что на ПОВ обречено.
Додано: Вів 18 лют, 2020 23:35
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
|