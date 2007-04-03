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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1684168516861687

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:35

ЗображенняЗображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 23:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вот так и прозеваем очередной поход на верха.
Kriptogedon
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:05

  Кучинелли написав:Ну что ж вы так прикалываетесь.Он всё правильно написал.Проблема его как и многих, что вариантов всегда нужно указывать три - вверх, вниз и в сторону :)А он указал только один.Тот клин, что он показал действительно медвежий и в 90% случаев пробивается вниз.Тогда это была бы 2я волна старшего порядка с целью ок 8.Но рынок наказывает ожидания большинства и пробил клин вверх , завершив или 3ю волну младшего порядка или просто т н расширение.Правильно сказано - наука гибкая.Но она работает как ни крути.ТА не говорит в точности ближайший расклад, он показывает вероятные движения.На манипулируемом рынке, таком как крипта часто график рисуется ММ, чтобы вести толпу и потом резко нахлобучить.О ТА плохо отзываться это неандертализьм.Можно сомневаться сколь угодно, но ведь уровни Фибо работают собственно везде, в любой сфере жизни. А это неотъемлимая часть ТА.Да, я сам трумпену делал замечания, чтоб он ТА не совал в гривну.Но и там при желании всю картину можно разложить по ТА.Проблема лишь в том, что тот рынок вовсе не рыночный, а управляемый.А в крипторынке гораздо больше драйверов.Манипуляции тоже на каждом шагу.Но здесь новостной фон имеет большее значение.К сожалению практическая ценность разработок очень мало отражается на цене монет.Имхо, следует ждать что этот перекос будет устраняться со временем.И то, что реально полезно и может быть практически применено станет дорожать.И как следствие доминация битка будет падать.Просто крипторынок реально, несмотря на 11 летний возраст, ещё очень молод.Кроме битка большинство участников рынка не знают ничего и не могут принимать полноценных решений об инвестировании.Рано или поздно их накажут, т к сам биток как раз таки и НЕ относится к чему то полезному и востребованному.Да и как я ранее писал, всё что на ПОВ обречено.

Ну если оно них не работает и из раза в раз мы это видим, зачем сюда с умным видом эти клинья пихать? Когда я пишу про риппл-рокету - видно же что я прикалываюсь. А тут так с безапелляционным видом: идет вниз на 8. Куда же вы лошки на медвежий рынок полезли?
Я уже про сигнальные транзакции и то серьезней воспринимаю.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 00:37

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Перед халвингом, да еще и цена прет, голден кросс - желающих продавать биткоин все меньше. Я уже не сомневаюсь, что будет финальный загончик. Как высоко - не могу сказать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:33

  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:Как там клин поживает?

якщо говорити про сьогоднішнє закриття, то його трендова проходить в р-ні 10,1к

Так цель же была 7,8-8К Клин куда показывал? Надо ж было на 9+ короткую открывать, не?

ви ж вільнолюдина, якщо потрібно було, то ваша стратегія = вам відкривать :roll:
чи вам жінка заборониза ще підкатувати кАтлєти в крипту?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:39

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:
  TylerTruman_ написав:якщо говорити про сьогоднішнє закриття, то його трендова проходить в р-ні 10,1к

Так цель же была 7,8-8К Клин куда показывал? Надо ж было на 9+ короткую открывать, не?

ви ж вільнолюдина, якщо потрібно було, то ваша стратегія = вам відкривать :roll:
чи вам жінка заборониза ще підкатувати кАтлєти в крипту?

Я свято верю в ТА. Клин показывал на 7.8-8. При цене 9+ решение было очевидным - на ровном месте поднять 15%. Или накуя тогда ТА нужен?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:39

  airmax78 написав:Ну если оно них не работает и из раза в раз мы это видим, зачем сюда с умным видом эти клинья пихать? Когда я пишу про риппл-рокету - видно же что я прикалываюсь. А тут так с безапелляционным видом: идет вниз на 8. Куда же вы лошки на медвежий рынок полезли?
Я уже про сигнальные транзакции и то серьезней воспринимаю.

про тих, хто лізе, ви праві, кріпіть свої скрепи на ріпл-ракету :mrgreen: ... нормальний трейдер, на відміну від хом'яка, думає про те, як не втратити, а можливість заробити вже інше запитання :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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