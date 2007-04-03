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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1685168616871688

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21

  mitia__ написав:Уважаемые! Подскажите кто как заводил капитал на банан через крипту или карту(фиат)? Спасибо.

Тезер купляв на бестченж.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:07

  Vitaka написав:TylerTruman_, если ТА работает и был такой клин, то почему Вы не открыли короткую? :)
Сохранение депозита хорошо, умножение вроде лучше :)

бо у різних трейдерів - різні стратегії, бувають чітко виражені бики, бувають виражені ведмеді, а є ті, хто працюють в дві сторони (але все рівно в одну є перекос), ... я себе відношу до 3го варіанту, з перекосом у стратегії в бичу сторону, тобто доволі часто можливість шорту пропускаю, але розглядую низа під точки входу (чи стоп на паттерні),
... а на рахунок бітка, то я дуже рідко розглядую шорт оного, коли переодягаюсь у ведмедя, то в основному аналізую під коротку тільки альту, а шорти по діду мені переважно цікаві => як хедж до лонгу в боковику, ... якщо я діяв би по хом'ячій логіці (як вище Макс написав), то зробив би х2 на рухові в районі 1%, тобто шортова була би відкрита на 9,9к із стоп-лоссом до 3%, чекав би перекуру ведмедів на 9к, але перенесений стоп в безбитковічсть спрацював би на 9,8к, а так, практично в тому ж розкладі "невдало" відстопився на тезосові, взявши рух 5%, вотЪ :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:46

  mitia__ написав:Уважаемые! Подскажите кто как заводил капитал на банан через крипту или карту(фиат)? Спасибо.

Удобнее на мой взгляд-зайти с гривно карты на Куну,там купить Тезера,он сейчас вообще дешевле наличного бакса на 2-3% и завести на Бинанс готовый Тезер и сразу к торгам.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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  #<1 ... 1685168616871688
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