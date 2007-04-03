Тезер купляв на бестченж.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21
Тезер купляв на бестченж.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:07
бо у різних трейдерів - різні стратегії, бувають чітко виражені бики, бувають виражені ведмеді, а є ті, хто працюють в дві сторони (але все рівно в одну є перекос), ... я себе відношу до 3го варіанту, з перекосом у стратегії в бичу сторону, тобто доволі часто можливість шорту пропускаю, але розглядую низа під точки входу (чи стоп на паттерні),
... а на рахунок бітка, то я дуже рідко розглядую шорт оного, коли переодягаюсь у ведмедя, то в основному аналізую під коротку тільки альту, а шорти по діду мені переважно цікаві => як хедж до лонгу в боковику, ... якщо я діяв би по хом'ячій логіці (як вище Макс написав), то зробив би х2 на рухові в районі 1%, тобто шортова була би відкрита на 9,9к із стоп-лоссом до 3%, чекав би перекуру ведмедів на 9к, але перенесений стоп в безбитковічсть спрацював би на 9,8к, а так, практично в тому ж розкладі "невдало" відстопився на тезосові, взявши рух 5%, вотЪ
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:46
Удобнее на мой взгляд-зайти с гривно карты на Куну,там купить Тезера,он сейчас вообще дешевле наличного бакса на 2-3% и завести на Бинанс готовый Тезер и сразу к торгам.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 00:29
Бинанс вроде разрешат напрямую купить с карты. Без Куны.
П.С. Ну как-то так про Бинанс, не очень:
Додано: Чет 20 лют, 2020 01:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
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