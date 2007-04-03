RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1685168616871688

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21

  mitia__ написав:Уважаемые! Подскажите кто как заводил капитал на банан через крипту или карту(фиат)? Спасибо.

Тезер купляв на бестченж.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27759
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 17:07

  Vitaka написав:TylerTruman_, если ТА работает и был такой клин, то почему Вы не открыли короткую? :)
Сохранение депозита хорошо, умножение вроде лучше :)

бо у різних трейдерів - різні стратегії, бувають чітко виражені бики, бувають виражені ведмеді, а є ті, хто працюють в дві сторони (але все рівно в одну є перекос), ... я себе відношу до 3го варіанту, з перекосом у стратегії в бичу сторону, тобто доволі часто можливість шорту пропускаю, але розглядую низа під точки входу (чи стоп на паттерні),
... а на рахунок бітка, то я дуже рідко розглядую шорт оного, коли переодягаюсь у ведмедя, то в основному аналізую під коротку тільки альту, а шорти по діду мені переважно цікаві => як хедж до лонгу в боковику, ... якщо я діяв би по хом'ячій логіці (як вище Макс написав), то зробив би х2 на рухові в районі 1%, тобто шортова була би відкрита на 9,9к із стоп-лоссом до 3%, чекав би перекуру ведмедів на 9к, але перенесений стоп в безбитковічсть спрацював би на 9,8к, а так, практично в тому ж розкладі "невдало" відстопився на тезосові, взявши рух 5%, вотЪ :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 588
З нами з: 11.06.15
Подякував: 8 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 21:46

  mitia__ написав:Уважаемые! Подскажите кто как заводил капитал на банан через крипту или карту(фиат)? Спасибо.

Удобнее на мой взгляд-зайти с гривно карты на Куну,там купить Тезера,он сейчас вообще дешевле наличного бакса на 2-3% и завести на Бинанс готовый Тезер и сразу к торгам.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 291
З нами з: 29.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 00:29

  osafly написав:
  mitia__ написав:Уважаемые! Подскажите кто как заводил капитал на банан через крипту или карту(фиат)? Спасибо.

Удобнее на мой взгляд-зайти с гривно карты на Куну,там купить Тезера,он сейчас вообще дешевле наличного бакса на 2-3% и завести на Бинанс готовый Тезер и сразу к торгам.

Бинанс вроде разрешат напрямую купить с карты. Без Куны.

П.С. Ну как-то так про Бинанс, не очень:
https://beincrypto.ru/binance-vernulas- ... edovolnyh/
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1584
З нами з: 15.10.14
Подякував: 90 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 01:53

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
airmax78
 
Повідомлень: 33443
З нами з: 25.10.12
Подякував: 847 раз.
Подякували: 3845 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 02:31

  airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)

В этой теме началась активность новых хомячков, как завести деньги на Бабанс. Монеток захотелось. Ручеек не ослабевает, незрелые буратины прибывают. Биткоин быстро будут до халвинга откупать, ниже 10 тысяч за штуку это халява, потому шо после халва обещают 40к-1млн за штуку, #надабрать.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7579
З нами з: 21.09.12
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 02:38

  airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)

Ага, але ми будєм багатиє! :wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 27759
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1903 раз.
Подякували: 2083 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 02:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Криптовалютные биржи - это Ньо Лас-вегас.
Каждый может попытать удачу. Все просто как дважды два. Купил фишечек и вероятность 50 на 50 - вырастет или упадет.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7579
З нами з: 21.09.12
Подякував: 675 раз.
Подякували: 1161 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1685168616871688
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 3921, 3922, 3923
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
39221 184097458
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 лют, 2020 00:30
yama
Валютный рынок в мире 1 ... 678, 679, 680
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6793 1511965
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 лют, 2020 15:45
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 47342
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.