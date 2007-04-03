Тезер купляв на бестченж.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 19 лют, 2020 15:21
Тезер купляв на бестченж.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 19 лют, 2020 17:07
бо у різних трейдерів - різні стратегії, бувають чітко виражені бики, бувають виражені ведмеді, а є ті, хто працюють в дві сторони (але все рівно в одну є перекос), ... я себе відношу до 3го варіанту, з перекосом у стратегії в бичу сторону, тобто доволі часто можливість шорту пропускаю, але розглядую низа під точки входу (чи стоп на паттерні),
... а на рахунок бітка, то я дуже рідко розглядую шорт оного, коли переодягаюсь у ведмедя, то в основному аналізую під коротку тільки альту, а шорти по діду мені переважно цікаві => як хедж до лонгу в боковику, ... якщо я діяв би по хом'ячій логіці (як вище Макс написав), то зробив би х2 на рухові в районі 1%, тобто шортова була би відкрита на 9,9к із стоп-лоссом до 3%, чекав би перекуру ведмедів на 9к, але перенесений стоп в безбитковічсть спрацював би на 9,8к, а так, практично в тому ж розкладі "невдало" відстопився на тезосові, взявши рух 5%, вотЪ
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Сер 19 лют, 2020 21:46
Удобнее на мой взгляд-зайти с гривно карты на Куну,там купить Тезера,он сейчас вообще дешевле наличного бакса на 2-3% и завести на Бинанс готовый Тезер и сразу к торгам.
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Додано: Чет 20 лют, 2020 00:29
Бинанс вроде разрешат напрямую купить с карты. Без Куны.
П.С. Ну как-то так про Бинанс, не очень:
Додано: Чет 20 лют, 2020 01:53
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
Додано: Чет 20 лют, 2020 02:31
В этой теме началась активность новых хомячков, как завести деньги на Бабанс. Монеток захотелось. Ручеек не ослабевает, незрелые буратины прибывают. Биткоин быстро будут до халвинга откупать, ниже 10 тысяч за штуку это халява, потому шо после халва обещают 40к-1млн за штуку, #надабрать.
Додано: Чет 20 лют, 2020 02:38
Ага, але ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Чет 20 лют, 2020 02:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Криптовалютные биржи - это Ньо Лас-вегас.
Каждый может попытать удачу. Все просто как дважды два. Купил фишечек и вероятность 50 на 50 - вырастет или упадет.
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:05
Гибрид піраміди і казино.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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