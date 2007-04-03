airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
я вам відкрию великий секрет, на головному розпліднику маржинальщиків => бітмексі, стопи в обидві сторони збирають регулярно, ... і на дідові там скука зараз, а от на вашому улюбленому скамові недавно дуже повеселили, але до прогнозу Зебри не дотягнули
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
В этой теме началась активность новых хомячков, как завести деньги на Бабанс. Монеток захотелось. Ручеек не ослабевает, незрелые буратины прибывают. Биткоин быстро будут до халвинга откупать, ниже 10 тысяч за штуку это халява, потому шо после халва обещают 40к-1млн за штуку, #надабрать.
Вот когда из каждого чайника будут это обещать, тогда да. Пока что маловато пассажиров.