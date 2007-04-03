Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 11:30
airmax78 написав:
За 2 дня
собрали стопы маржинальщиков в обе стороны
. А я как
мантру
повторяю "мы будемо багатии"(с)
я вам відкрию великий секрет, на головному розпліднику маржинальщиків => бітмексі, стопи в обидві сторони збирають регулярно,
... і на дідові там скука зараз, а от на вашому улюбленому скамові недавно дуже повеселили, але до прогнозу Зебри не дотягнули
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Додано: Чет 20 лют, 2020 11:39
Zebra написав:
Криптовалютные биржи - это
Ньо Лас-вегас
.
Каждый может попытать удачу. Все просто как дважды два. Купил фишечек и
вероятность 50 на 50
- вырастет или упадет.
Із таким відношенням, пам'ятайте, що в казино у виграші завжди залишається хазяїн оного, а не лудомани, ... і на рахунок ймовірності, для хом'яка вона не 50%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Повідомлень: 590
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Додано: Чет 20 лют, 2020 13:31
phantom_systems написав: Zebra написав: airmax78 написав:
За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
В этой теме началась активность новых хомячков, как завести деньги на Бабанс. Монеток захотелось. Ручеек не ослабевает, незрелые буратины прибывают. Биткоин быстро будут до халвинга откупать, ниже 10 тысяч за штуку это халява, потому шо после халва обещают 40к-1млн за штуку, #надабрать.
Вот когда из каждого чайника будут это обещать, тогда да. Пока что маловато пассажиров.
Это да. И сезон альткоинов как то скукоживается.
lrs7719
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Додано: Чет 20 лют, 2020 15:45
TylerTruman_ написав: Zebra написав:
Криптовалютные биржи - это
Ньо Лас-вегас
.
Каждый может попытать удачу. Все просто как дважды два. Купил фишечек и
вероятность 50 на 50
- вырастет или упадет.
Із таким відношенням, пам'ятайте, що в казино у виграші завжди залишається хазяїн оного, а не лудомани, ... і на рахунок ймовірності, для хом'яка вона не 50%
Як раз то ймовірність завжди 50 на 50.
Зробіть 2 ставки з двох аккаунтів - одну в лонг, іншу в шорт.
Zebra
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Додано: Чет 20 лют, 2020 16:05
Походу, рынка нет как такового. "Киты" гоняют курс туда-сюда, когда их нет, курс практически застывает на месте.
Tegularius
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Додано: Чет 20 лют, 2020 18:45
Tegularius написав:
Походу, рынка нет как такового. "Киты" гоняют курс туда-сюда, когда их нет, курс практически застывает на месте.
Тут был некий Vitl, активно отстаивал идею инвестиционной части капитала в крипторынке (влошился судя по всему в альты). Ну и пропал... наш кит.
Zebra
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:02
Zebra написав: Tegularius написав:
Походу, рынка нет как такового. "Киты" гоняют курс туда-сюда, когда их нет, курс практически застывает на месте.
Тут был некий Vitl, активно отстаивал идею инвестиционной части капитала в крипторынке (влошился судя по всему в альты). Ну и пропал... наш кит.
Да, и я помню его посты.Влошился бедняга помнится в альты BSV и BCH...
Всем бы так, только все немного хуже понимают как работает крипторынок и хотят бить богатие.А он уже...
Кучинелли
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Додано: Чет 20 лют, 2020 20:51
Неделю назад злоумышленники воспользовались багом в Trinity, официальном крипто-кошельке проекта IOTA, в результате чего с нескольких счетов было украдено крипто-активов примерно на $1,6 миллион
greenozon
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