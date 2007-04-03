airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
я вам відкрию великий секрет, на головному розпліднику маржинальщиків => бітмексі, стопи в обидві сторони збирають регулярно, ... і на дідові там скука зараз, а от на вашому улюбленому скамові недавно дуже повеселили, але до прогнозу Зебри не дотягнули
аналізуючи поганця, прикидував можливіть на пробої 26 центів взяти 10% рух, ... а тут дід Пітер хеденшолдерс йому приписав із 23%
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 20 лют, 2020 22:12, всього редагувалось 3 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
В этой теме началась активность новых хомячков, как завести деньги на Бабанс. Монеток захотелось. Ручеек не ослабевает, незрелые буратины прибывают. Биткоин быстро будут до халвинга откупать, ниже 10 тысяч за штуку это халява, потому шо после халва обещают 40к-1млн за штуку, #надабрать.
Вот когда из каждого чайника будут это обещать, тогда да. Пока что маловато пассажиров.
Zebra написав:Криптовалютные биржи - это Ньо Лас-вегас. Каждый может попытать удачу. Все просто как дважды два. Купил фишечек и вероятность 50 на 50 - вырастет или упадет.
Із таким відношенням, пам'ятайте, що в казино у виграші завжди залишається хазяїн оного, а не лудомани, ... і на рахунок ймовірності, для хом'яка вона не 50%
Як раз то ймовірність завжди 50 на 50. Зробіть 2 ставки з двох аккаунтів - одну в лонг, іншу в шорт.
із 2х акаунтів не потрібно, я такі ордера ставлю із 1го, коли хеджу шорт до лонгу у боковику із якого маю сумніви по напряму виходу, ... а стосовно ймовірності, для мене така пропозиція - нісенітниця, ордер проти тренду - це не 50%, або в паттерні не 50%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані