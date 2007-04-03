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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1687168816891690>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:30

  airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)

я вам відкрию великий секрет, на головному розпліднику маржинальщиків => бітмексі, стопи в обидві сторони збирають регулярно,
... і на дідові там скука зараз, а от на вашому улюбленому скамові недавно дуже повеселили, але до прогнозу Зебри не дотягнули :mrgreen:

Зображення
аналізуючи поганця, прикидував можливіть на пробої 26 центів взяти 10% рух, ... а тут дід Пітер хеденшолдерс йому приписав із 23% :shock:
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Чет 20 лют, 2020 22:12, всього редагувалось 3 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 11:39

  Zebra написав:Криптовалютные биржи - это Ньо Лас-вегас.
Каждый может попытать удачу. Все просто как дважды два. Купил фишечек и вероятность 50 на 50 - вырастет или упадет.

Із таким відношенням, пам'ятайте, що в казино у виграші завжди залишається хазяїн оного, а не лудомани, ... і на рахунок ймовірності, для хом'яка вона не 50% :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 13:31

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)

В этой теме началась активность новых хомячков, как завести деньги на Бабанс. Монеток захотелось. Ручеек не ослабевает, незрелые буратины прибывают. Биткоин быстро будут до халвинга откупать, ниже 10 тысяч за штуку это халява, потому шо после халва обещают 40к-1млн за штуку, #надабрать.

Вот когда из каждого чайника будут это обещать, тогда да. Пока что маловато пассажиров.


Это да. И сезон альткоинов как то скукоживается.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 15:45

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Криптовалютные биржи - это Ньо Лас-вегас.
Каждый может попытать удачу. Все просто как дважды два. Купил фишечек и вероятность 50 на 50 - вырастет или упадет.

Із таким відношенням, пам'ятайте, що в казино у виграші завжди залишається хазяїн оного, а не лудомани, ... і на рахунок ймовірності, для хом'яка вона не 50% :mrgreen:

Як раз то ймовірність завжди 50 на 50.
Зробіть 2 ставки з двох аккаунтів - одну в лонг, іншу в шорт.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 16:05

Походу, рынка нет как такового. "Киты" гоняют курс туда-сюда, когда их нет, курс практически застывает на месте.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 18:45

  Tegularius написав:Походу, рынка нет как такового. "Киты" гоняют курс туда-сюда, когда их нет, курс практически застывает на месте.

Тут был некий Vitl, активно отстаивал идею инвестиционной части капитала в крипторынке (влошился судя по всему в альты). Ну и пропал... наш кит.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:02

  Zebra написав:
  Tegularius написав:Походу, рынка нет как такового. "Киты" гоняют курс туда-сюда, когда их нет, курс практически застывает на месте.

Тут был некий Vitl, активно отстаивал идею инвестиционной части капитала в крипторынке (влошился судя по всему в альты). Ну и пропал... наш кит.


Да, и я помню его посты.Влошился бедняга помнится в альты BSV и BCH... :) Всем бы так, только все немного хуже понимают как работает крипторынок и хотят бить богатие.А он уже...
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 20:51

Неделю назад злоумышленники воспользовались багом в Trinity, официальном крипто-кошельке проекта IOTA, в результате чего с нескольких счетов было украдено крипто-активов примерно на $1,6 миллион
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:54

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Криптовалютные биржи - это Ньо Лас-вегас.
Каждый может попытать удачу. Все просто как дважды два. Купил фишечек и вероятность 50 на 50 - вырастет или упадет.

Із таким відношенням, пам'ятайте, що в казино у виграші завжди залишається хазяїн оного, а не лудомани, ... і на рахунок ймовірності, для хом'яка вона не 50% :mrgreen:

Як раз то ймовірність завжди 50 на 50.
Зробіть 2 ставки з двох аккаунтів - одну в лонг, іншу в шорт.

із 2х акаунтів не потрібно, я такі ордера ставлю із 1го, коли хеджу шорт до лонгу у боковику із якого маю сумніви по напряму виходу, ... а стосовно ймовірності, для мене така пропозиція - нісенітниця, ордер проти тренду - це не 50%, або в паттерні не 50%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 21:59

  Zebra написав:
  Tegularius написав:Походу, рынка нет как такового. "Киты" гоняют курс туда-сюда, когда их нет, курс практически застывает на месте.

Тут был некий Vitl, активно отстаивал идею инвестиционной части капитала в крипторынке (влошился судя по всему в альты). Ну и пропал... наш кит.

він не тільки тут був, в різних топіках розказував про кого, що думає, а по суті якийсь агресивний хом'як, по ходу влошився в "справжній" біткоїн, від справжнього Сатоші :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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