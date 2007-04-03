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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1687168816891690

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:03

  Tegularius написав:Походу, рынка нет как такового. "Киты" гоняют курс туда-сюда, когда их нет, курс практически застывает на месте.

для хом'яків, звісно, немає ринку, суцільні маніпулі :mrgreen:
  Kriptogedon написав:Вот так и прозеваем очередной поход на верха.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:14

  TylerTruman_ написав:
  airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)

я вам відкрию великий секрет, на головному розпліднику маржинальщиків => бітмексі, стопи в обидві сторони збирають регулярно,
... і на дідові там скука зараз, а от на вашому улюбленому скамові недавно дуже повеселили, але до прогнозу Зебри не дотягнули :mrgreen:

Зображення

аналізуючи поганця, прикидував можливіть на пробої 26 центів взяти 10% рух, ... а тут дід Пітер хеденшолдерс йому приписав із 23% :shock:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:29

  TylerTruman_ написав:із 2х акаунтів не потрібно, я такі ордера ставлю із 1го, коли хеджу шорт до лонгу у боковику із якого маю сумніви по напряму виходу, ... а стосовно ймовірності, для мене така пропозиція - нісенітниця, ордер проти тренду - це не 50%, або в паттерні не 50%

Хедж одного активу - це брєд сивої кобили.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 22:41

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:із 2х акаунтів не потрібно, я такі ордера ставлю із 1го, коли хеджу шорт до лонгу у боковику із якого маю сумніви по напряму виходу, ... а стосовно ймовірності, для мене така пропозиція - нісенітниця, ордер проти тренду - це не 50%, або в паттерні не 50%

Хедж одного активу - це брєд сивої кобили.

для недалекого розуму => так, а для мене така методика уже багато разів була профітною, свого часу перейняв в одного професійного фючерсного трейдера :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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