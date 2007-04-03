airmax78 написав:За 2 дня собрали стопы маржинальщиков в обе стороны. А я как мантру повторяю "мы будемо багатии"(с)
я вам відкрию великий секрет, на головному розпліднику маржинальщиків => бітмексі, стопи в обидві сторони збирають регулярно, ... і на дідові там скука зараз, а от на вашому улюбленому скамові недавно дуже повеселили, але до прогнозу Зебри не дотягнули
аналізуючи поганця, прикидував можливіть на пробої 26 центів взяти 10% рух, ... а тут дід Пітер хеденшолдерс йому приписав із 23%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:із 2х акаунтів не потрібно, я такі ордера ставлю із 1го, коли хеджу шорт до лонгу у боковику із якого маю сумніви по напряму виходу, ... а стосовно ймовірності, для мене така пропозиція - нісенітниця, ордер проти тренду - це не 50%, або в паттерні не 50%
TylerTruman_ написав:із 2х акаунтів не потрібно, я такі ордера ставлю із 1го, коли хеджу шорт до лонгу у боковику із якого маю сумніви по напряму виходу, ... а стосовно ймовірності, для мене така пропозиція - нісенітниця, ордер проти тренду - це не 50%, або в паттерні не 50%
Хедж одного активу - це брєд сивої кобили.
для недалекого розуму => так, а для мене така методика уже багато разів була профітною, свого часу перейняв в одного професійного фючерсного трейдера
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані