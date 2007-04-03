для хом'яків, звісно, немає ринку, суцільні маніпулі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:03
для хом'яків, звісно, немає ринку, суцільні маніпулі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:14
аналізуючи поганця, прикидував можливіть на пробої 26 центів взяти 10% рух, ... а тут дід Пітер хеденшолдерс йому приписав із 23%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:29
Хедж одного активу - це брєд сивої кобили.
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:41
для недалекого розуму => так, а для мене така методика уже багато разів була профітною, свого часу перейняв в одного професійного фючерсного трейдера
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:30
Альо? Зємля - Воздух! Прійом!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:46
Ріпл - рОкета! Заходь на всю кАтлєту!
Ripple Xpring выступил спонсором хакатона ETH Denver, одного из крупнейших от Ethereum в США, пояснив причины на своем сайте. Как отметили представители Ripple Xpring, к таким действиям имелось несколько предпосылок. Прежде всего, Ripple Xpring по умолчанию является открытым. Это значит, что Ripple Xpring создает программное обеспечение с открытым исходным кодом, открытыми протоколами и стандартами, и команда любит работать с теми, кто тоже так делает. Почти все инженеры Ripple Xpring работают над программным обеспечением с открытым исходным кодом.
Ripple Xpring активно содействует и поддерживает проекты, где также открытый исходный код, включая реализации С++ на XRP Ledger, Java-реализации протокола Interledger от Codius, веб-монетизацию, открытые платежи и так далее. Ripple Xpring также с 2015 года является членом Комитета по стандартам C ++ и является членом W3C для веб-платежей, поэтому команде нравится вносить вклад в открытые стандарты. Ripple Xpring считает, что разработчикам должен быть предоставлен выбор, как решать их проблемы, что является одной из причин, почему Ripple Xpring считает, что совместимость так важна для крипто- и блокчейн-технологий, чтобы достичь массового внедрения.
Как отмечает Ripple Xpring, последний пункт имеет некую актуальность для сообщества Ethereum, где недавно продумали вдохновляющую миссию для охвата 1 миллиона разработчиков по всему миру. Ripple Xpring считает, что для того, чтобы достичь такого уровня не только для Ethereum, но и для всех блокчейнов, лучше всего объединить усилия, объединить ресурсы и работать вместе, где это уместно. Именно поэтому Ripple Xpring выступил спонсором трех соревнований во время виртуального хакатона Sustain Web 3 на Gitcoin, который вел к ETH Denver. Каждая проблема имеет тему совместимости с упором на построение мостов между регистром XRP (XRP) и Ethereum (ETH) через протокол Interledger (ILP).
Ripple Xpring считает, что такой мост важен, поскольку XRP является одной из самых ликвидных криптовалют в мире, но не имеет вычислительного уровня для поддержки сложных интеллектуальных контрактов для растущего рынка децентрализованного финансирования. Задача пока до конца не решена, поэтому Ripple Xpring призвал разработчиков изучить вопрос и внести свой вклад.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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