Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:46

Ripple Xpring выступил спонсором хакатона ETH Denver, одного из крупнейших от Ethereum в США, пояснив причины на своем сайте. Как отметили представители Ripple Xpring, к таким действиям имелось несколько предпосылок. Прежде всего, Ripple Xpring по умолчанию является открытым. Это значит, что Ripple Xpring создает программное обеспечение с открытым исходным кодом, открытыми протоколами и стандартами, и команда любит работать с теми, кто тоже так делает. Почти все инженеры Ripple Xpring работают над программным обеспечением с открытым исходным кодом.Ripple Xpring активно содействует и поддерживает проекты, где также открытый исходный код, включая реализации С++ на XRP Ledger, Java-реализации протокола Interledger от Codius, веб-монетизацию, открытые платежи и так далее. Ripple Xpring также с 2015 года является членом Комитета по стандартам C ++ и является членом W3C для веб-платежей, поэтому команде нравится вносить вклад в открытые стандарты. Ripple Xpring считает, что разработчикам должен быть предоставлен выбор, как решать их проблемы, что является одной из причин, почему Ripple Xpring считает, что совместимость так важна для крипто- и блокчейн-технологий, чтобы достичь массового внедрения.Как отмечает Ripple Xpring, последний пункт имеет некую актуальность для сообщества Ethereum, где недавно продумали вдохновляющую миссию для охвата 1 миллиона разработчиков по всему миру. Ripple Xpring считает, что для того, чтобы достичь такого уровня не только для Ethereum, но и для всех блокчейнов, лучше всего объединить усилия, объединить ресурсы и работать вместе, где это уместно. Именно поэтому Ripple Xpring выступил спонсором трех соревнований во время виртуального хакатона Sustain Web 3 на Gitcoin, который вел к ETH Denver. Каждая проблема имеет тему совместимости с упором на построение мостов между регистром XRP (XRP) и Ethereum (ETH) через протокол Interledger (ILP).Ripple Xpring считает, что такой мост важен, поскольку XRP является одной из самых ликвидных криптовалют в мире, но не имеет вычислительного уровня для поддержки сложных интеллектуальных контрактов для растущего рынка децентрализованного финансирования. Задача пока до конца не решена, поэтому Ripple Xpring призвал разработчиков изучить вопрос и внести свой вклад.