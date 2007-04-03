Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:07

Прекрасная новость для XRP Комьюнити и компании Ripple. Реальное применение технологии блокчейн добралось и до банков. И похоже оно находится в своём самом разгаре.Сегодня Риксбанк, шведский центральный банк, объявил о проведении испытания электронной кроны, предназначенной для широкой общественности. Решение разработано компанией Accenture с использованием корпоративной цепочки блоков Corda.Банк при этом подчеркнул, что еще не было принято никакого решения о переходе на цифровую валюту центрального банка ( CBDC ), и проект предназначен только для обучения.Accenture выиграла контракт на изучение электронной кроны в декабре прошлого года. Первоначальный тест продлится до февраля 2021 года.То, как электронная крона может повлиять на шведскую экономику, частично зависит от структуры валюты. Отсюда необходимость пилотного проекта. Тестовые пользователи будут хранить e-krona в цифровом кошельке, что позволит им совершать и получать платежи. Кроме того, появятся решения для умных часов и карт. Возможность использования валюты в автономном режиме также будет изучаться.Прежде чем использовать кошелек, его должен активировать участник, подключенный к сети с технологией распределенной бухгалтерской книги (DLT), главным образом банки. После активации e-kronor может использоваться для розничных платежей, индивидуальных платежей или переводов с банковских счетов и с них.Решение будет включать моделирование существующей финансовой инфраструктуры и систем расчетов.Банки должны будут обменять депозиты в центральной платежной системе RIX в обмен на электронные кроны. Прямые участники, которые управляют нодами (узлами), должны иметь доступ к RIX, но центральный банк также допускает косвенных участников. Центральный банк контролирует частную сеть DLT и является единственным, кто может решать, кто имеет право на добавление ноды.Однако RIX используется только для выпуска и выкупа валюты, а не для транзакций, которые будут выполняться отдельно. Риксбанк отметил, что поскольку сеть DLT отделена от существующих платежных систем, она может предложить некую дополнительную надежность в случае сбоя основной сети.Шведский центральный банк заинтересован в изучении CBDC из-за сокращения использования наличных средств. Это также один из факторов, стоящих за китайской цифровой валютой DC/EP . Но другие центральные банки, такие как ЕЦБ и Федеральный резерв , отметили, что у них нет таких проблем.MORI и OMFIF опубликовали опрос 13 000 человек об отношении потребителей к CBDC и другим цифровым валютам. Они обнаружили существенную разницу в аппетите между развивающимися рынками, где граждане были заинтересованы, и развитыми странами, где потребители были намного осторожнее.Corda Settler от R3 использует токены RippleXRP для расчета транзакций. Представители R3 ранее заявили, что Ripple XRP будет первым глобально признанным криптоактивом, с которым работает Corda. На данный момент известно, что платформа работает исключительно с поддержкой XRP.Corda Settler — децентрализованное приложение на платформе Corda с открытым исходным кодом, позволяющее создавать и выполнять платежные обязательства. Приложение проверяет факт оплаты и поступление денег на счет получателя в режиме реального времени.Безусловно, развитие банковской инфраструктуры с поддержкой центробанков собственных криптовалют CBDC является потрясающей новостью для всего криптосообщества. В особенности эта новость радует XRP Комьюнити, так как похоже, что платформа Corda от R3 и является тем связующим звеном (базисом), на котором строится будущая глобальная платежная система. А это в свою очередь позитивно отобразиться и на цене самого токена XRP.