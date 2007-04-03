для хом'яків, звісно, немає ринку, суцільні маніпулі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:03
для хом'яків, звісно, немає ринку, суцільні маніпулі
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:14
аналізуючи поганця, прикидував можливіть на пробої 26 центів взяти 10% рух, ... а тут дід Пітер хеденшолдерс йому приписав із 23%
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:29
Хедж одного активу - це брєд сивої кобили.
Додано: Чет 20 лют, 2020 22:41
для недалекого розуму => так, а для мене така методика уже багато разів була профітною, свого часу перейняв в одного професійного фючерсного трейдера
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:30
Альо? Зємля - Воздух! Прійом!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:46
Ріпл - рОкета! Заходь на всю кАтлєту!
Ripple Xpring выступил спонсором хакатона ETH Denver, одного из крупнейших от Ethereum в США, пояснив причины на своем сайте. Как отметили представители Ripple Xpring, к таким действиям имелось несколько предпосылок. Прежде всего, Ripple Xpring по умолчанию является открытым. Это значит, что Ripple Xpring создает программное обеспечение с открытым исходным кодом, открытыми протоколами и стандартами, и команда любит работать с теми, кто тоже так делает. Почти все инженеры Ripple Xpring работают над программным обеспечением с открытым исходным кодом.
Ripple Xpring активно содействует и поддерживает проекты, где также открытый исходный код, включая реализации С++ на XRP Ledger, Java-реализации протокола Interledger от Codius, веб-монетизацию, открытые платежи и так далее. Ripple Xpring также с 2015 года является членом Комитета по стандартам C ++ и является членом W3C для веб-платежей, поэтому команде нравится вносить вклад в открытые стандарты. Ripple Xpring считает, что разработчикам должен быть предоставлен выбор, как решать их проблемы, что является одной из причин, почему Ripple Xpring считает, что совместимость так важна для крипто- и блокчейн-технологий, чтобы достичь массового внедрения.
Как отмечает Ripple Xpring, последний пункт имеет некую актуальность для сообщества Ethereum, где недавно продумали вдохновляющую миссию для охвата 1 миллиона разработчиков по всему миру. Ripple Xpring считает, что для того, чтобы достичь такого уровня не только для Ethereum, но и для всех блокчейнов, лучше всего объединить усилия, объединить ресурсы и работать вместе, где это уместно. Именно поэтому Ripple Xpring выступил спонсором трех соревнований во время виртуального хакатона Sustain Web 3 на Gitcoin, который вел к ETH Denver. Каждая проблема имеет тему совместимости с упором на построение мостов между регистром XRP (XRP) и Ethereum (ETH) через протокол Interledger (ILP).
Ripple Xpring считает, что такой мост важен, поскольку XRP является одной из самых ликвидных криптовалют в мире, но не имеет вычислительного уровня для поддержки сложных интеллектуальных контрактов для растущего рынка децентрализованного финансирования. Задача пока до конца не решена, поэтому Ripple Xpring призвал разработчиков изучить вопрос и внести свой вклад.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 15:07
Ми будєм багатиє!
Прекрасная новость для XRP Комьюнити и компании Ripple. Реальное применение технологии блокчейн добралось и до банков. И похоже оно находится в своём самом разгаре.
Сегодня Риксбанк, шведский центральный банк, объявил о проведении испытания электронной кроны, предназначенной для широкой общественности. Решение разработано компанией Accenture с использованием корпоративной цепочки блоков Corda.
Банк при этом подчеркнул, что еще не было принято никакого решения о переходе на цифровую валюту центрального банка ( CBDC ), и проект предназначен только для обучения.
Accenture выиграла контракт на изучение электронной кроны в декабре прошлого года. Первоначальный тест продлится до февраля 2021 года.
То, как электронная крона может повлиять на шведскую экономику, частично зависит от структуры валюты. Отсюда необходимость пилотного проекта. Тестовые пользователи будут хранить e-krona в цифровом кошельке, что позволит им совершать и получать платежи. Кроме того, появятся решения для умных часов и карт. Возможность использования валюты в автономном режиме также будет изучаться.
Прежде чем использовать кошелек, его должен активировать участник, подключенный к сети с технологией распределенной бухгалтерской книги (DLT), главным образом банки. После активации e-kronor может использоваться для розничных платежей, индивидуальных платежей или переводов с банковских счетов и с них.
Решение будет включать моделирование существующей финансовой инфраструктуры и систем расчетов.
Банки должны будут обменять депозиты в центральной платежной системе RIX в обмен на электронные кроны. Прямые участники, которые управляют нодами (узлами), должны иметь доступ к RIX, но центральный банк также допускает косвенных участников. Центральный банк контролирует частную сеть DLT и является единственным, кто может решать, кто имеет право на добавление ноды.
Однако RIX используется только для выпуска и выкупа валюты, а не для транзакций, которые будут выполняться отдельно. Риксбанк отметил, что поскольку сеть DLT отделена от существующих платежных систем, она может предложить некую дополнительную надежность в случае сбоя основной сети.
Шведский центральный банк заинтересован в изучении CBDC из-за сокращения использования наличных средств. Это также один из факторов, стоящих за китайской цифровой валютой DC/EP . Но другие центральные банки, такие как ЕЦБ и Федеральный резерв , отметили, что у них нет таких проблем.
MORI и OMFIF опубликовали опрос 13 000 человек об отношении потребителей к CBDC и другим цифровым валютам. Они обнаружили существенную разницу в аппетите между развивающимися рынками, где граждане были заинтересованы, и развитыми странами, где потребители были намного осторожнее.
Corda Settler от R3 использует токены RippleXRP для расчета транзакций. Представители R3 ранее заявили, что Ripple XRP будет первым глобально признанным криптоактивом, с которым работает Corda. На данный момент известно, что платформа работает исключительно с поддержкой XRP.
Corda Settler — децентрализованное приложение на платформе Corda с открытым исходным кодом, позволяющее создавать и выполнять платежные обязательства. Приложение проверяет факт оплаты и поступление денег на счет получателя в режиме реального времени.
Безусловно, развитие банковской инфраструктуры с поддержкой центробанков собственных криптовалют CBDC является потрясающей новостью для всего криптосообщества. В особенности эта новость радует XRP Комьюнити, так как похоже, что платформа Corda от R3 и является тем связующим звеном (базисом), на котором строится будущая глобальная платежная система. А это в свою очередь позитивно отобразиться и на цене самого токена XRP.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:14
XRP - ETH
Калифорнийский финтех-стартап Ripple намерен добиться интероперабельности между токеном XRP и Ethereum при помощи протокола Interledger (ILP).
Для реализации этой цели инвестиционное подразделение Xpring стало спонсором виртуального хакатона Gitcoin в рамках конференции ETH Denver, поставив разработчикам ряд соответствующих задач.
«Мы считаем, что мост между XRP, Ethereum и токенами стандарта ERC-20 важен. Ведь XRP — один из наиболее ликвидных криптоактивов в мире, который однако не обладает вычислительным уровнем для поддержки сложных смарт-контрактов для растущего рынка децентрализованных финансов (DeFi) на базе Ethereum», — говорится в блоге Xpring.
У потенциальных участников есть время до 26 февраля, чтобы выполнить поставленные задачи.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:21
у КХ ріпло-оргазм..
всєм шухер!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:00
Ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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