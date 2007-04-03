Козак-характерник Кумэ, я тоже как и ты слухаю и читаю усё подряд, но потом ещё и фильтрую.А также есть источники заслуживающие доверие, а есть фуфло всякое.Гену М практически все уважают, послушай что он говорит.Ролик другим не показывай, пусть врипливаются, пока ты спойненько пересядешь в какую нибудь другую ракету.https://www.youtube.com/watch?v=P8CqlSR ... ploademail
Меня в риплорОкете смущат много шуму и пены, типа взлетит, рассаживайтесь, пристёгиватесь, выпивайте Так шта каюсь: слил наглейшим и подлейшим образом усю риплю под пиком прошедшим. И длинную с кроссом змея/дед тож закрыл.
П.С. И 0,346 доллара уж больно похоже на новый пик Как бы рОкета не оказалась аграмезным земснарядом.