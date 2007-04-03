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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1688168916901691

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:33

Козак-характерник
Кумэ, я тоже как и ты слухаю и читаю усё подряд, но потом ещё и фильтрую.А также есть источники заслуживающие доверие, а есть фуфло всякое.Гену М практически все уважают, послушай что он говорит.Ролик другим не показывай, пусть врипливаются, пока ты спойненько пересядешь в какую нибудь другую ракету.https://www.youtube.com/watch?v=P8CqlSR ... ploademail
Кучинелли
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 18:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Меня в риплорОкете смущат много шуму и пены, типа взлетит, рассаживайтесь, пристёгиватесь, выпивайте :)
Так шта каюсь: слил наглейшим и подлейшим образом усю риплю под пиком прошедшим. И длинную с кроссом змея/дед тож закрыл.

П.С. И 0,346 доллара уж больно похоже на новый пик :mrgreen:
Как бы рОкета не оказалась аграмезным земснарядом.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:58

  Кучинелли написав:пусть врипливаются, пока ты спойненько пересядешь в какую нибудь другую ракету.

:)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 14:01

КХ, це поклоннікі хріпла, де тут ваш фейс7 :)

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PS із відео Кучінеллі (цікаве!)
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:16

  greenozon написав:КХ, це поклоннікі хріпла, де тут ваш фейс7 :)

http://prntscr.com/r63al4

PS із відео Кучінеллі (цікаве!)


Разве у свидетелей секты цЫфрового золота па172к лица чем-то отличаются? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:45

  Кучинелли написав:Козак-характерник
Кумэ, я тоже как и ты слухаю и читаю усё подряд, но потом ещё и фильтрую.А также есть источники заслуживающие доверие, а есть фуфло всякое.Гену М практически все уважают, послушай что он говорит.Ролик другим не показывай, пусть врипливаются, пока ты спойненько пересядешь в какую нибудь другую ракету.https://www.youtube.com/watch?v=P8CqlSR ... ploademail

Это гену то уважают? того шизика, который все время топит за туземун, рассказывает байки про людей из будущего, которые слили ему инсайд, и контент которого на 90% завязан на мировых теориях заговора? смешно
spacemachine
 
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  #<1 ... 1688168916901691
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