Козак-характерник Кумэ, я тоже как и ты слухаю и читаю усё подряд, но потом ещё и фильтрую.А также есть источники заслуживающие доверие, а есть фуфло всякое.Гену М практически все уважают, послушай что он говорит.Ролик другим не показывай, пусть врипливаются, пока ты спойненько пересядешь в какую нибудь другую ракету.https://www.youtube.com/watch?v=P8CqlSR ... ploademail
Меня в риплорОкете смущат много шуму и пены, типа взлетит, рассаживайтесь, пристёгиватесь, выпивайте Так шта каюсь: слил наглейшим и подлейшим образом усю риплю под пиком прошедшим. И длинную с кроссом змея/дед тож закрыл.
П.С. И 0,346 доллара уж больно похоже на новый пик Как бы рОкета не оказалась аграмезным земснарядом.
Кучинелли написав:Козак-характерник Кумэ, я тоже как и ты слухаю и читаю усё подряд, но потом ещё и фильтрую.А также есть источники заслуживающие доверие, а есть фуфло всякое.Гену М практически все уважают, послушай что он говорит.Ролик другим не показывай, пусть врипливаются, пока ты спойненько пересядешь в какую нибудь другую ракету.https://www.youtube.com/watch?v=P8CqlSR ... ploademail
Это гену то уважают? того шизика, который все время топит за туземун, рассказывает байки про людей из будущего, которые слили ему инсайд, и контент которого на 90% завязан на мировых теориях заговора? смешно
Кучинелли написав:Козак-характерник Кумэ, я тоже как и ты слухаю и читаю усё подряд, но потом ещё и фильтрую.А также есть источники заслуживающие доверие, а есть фуфло всякое.Гену М практически все уважают, послушай что он говорит.Ролик другим не показывай, пусть врипливаются, пока ты спойненько пересядешь в какую нибудь другую ракету.https://www.youtube.com/watch?v=P8CqlSR ... ploademail
Это гену то уважают? того шизика, который все время топит за туземун, рассказывает байки про людей из будущего, которые слили ему инсайд, и контент которого на 90% завязан на мировых теориях заговора? смешно
"при цене биткоена 172к доллара уже нибудит!" правда-правда
spacemachine написав:Это гену то уважают? того шизика, который все время топит за туземун, рассказывает байки про людей из будущего, которые слили ему инсайд, и контент которого на 90% завязан на мировых теориях заговора? смешно
Всё относительно.Я тоже не со всем согласен.Но в сравнении с остальной толпой, он симпатичен:100К подписчиков, занимал должности, обучен, просвещён, грамотен,речь поставлена , одежда, интерьер.Ну уж с Васьками не сравнить.И за туземун он не топит, а грамотно объясняет, что в долгосроке никуда не деться от роста цены и криптопандемии.Да, у него много нестандартого, простые люди с трудом это воспринимают.
Vitaka написав:"при цене биткоена 172к доллара уже нибудит!" правда-правда
Чтобы облегчить мечтания здешних ми будут багатие, нужно запомнить. что при цене битка в 250000$ его масса сравняется с массой всего доллара.Что крайне маловероятно даже в будущем.Соответственно влажные мечты о том. что риплы или что то подобное будет стоить в десятках долларов вообще непрадоподобны, т к их капитализация окажется просто фантастической.Более реалистично выглядят иксы на мелких монетах, капа которых сейчас десятки лимонов.При удачных стечениях Х10 там вполне реально, и при этом не нарушатся никакие балансы.Но угадать. кто из них будет востребован и пропамплен очень сложно.
Vitaka написав:"при цене биткоена 172к доллара уже нибудит!" правда-правда
Чтобы облегчить мечтания здешних ми будут багатие, нужно запомнить. что при цене битка в 250000$ его масса сравняется с массой всего доллара.Что крайне маловероятно даже в будущем.Соответственно влажные мечты о том. что риплы или что то подобное будет стоить в десятках долларов вообще непрадоподобны, т к их капитализация окажется просто фантастической.Более реалистично выглядят иксы на мелких монетах, капа которых сейчас десятки лимонов.При удачных стечениях Х10 там вполне реально, и при этом не нарушатся никакие балансы.Но угадать. кто из них будет востребован и пропамплен очень сложно.
Так ведь кроме доллара, биткоин должен заменить еще целую кучу национальных валют. Капитализация биткоина, в отдаленной перспективе, это эквивалент стоимости всех материальных и нематериальных активов на планете Земля (а может и не только Земля, если начнется колонизация Марса и Луны). Все остальные монеты, которые останутся - будут котироваться уже относительно биткоина. Очень скоро мы откажемся от частого употребления названия "Биткоин" определяя ценность чего-либо, все чаще и чаще употребляя название "Сатоши". Так же как мы редко выражаем что-то в триллионах. Например: госдолг Украины - 20000 сатоши.