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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
airmax78, так 20т сатоши у мну завсегда есть Неужто я скуплю долг страны и буду царювать??
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:40
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Странно что биткоин не откупают ниже 10к преддверии халвинга, ведь 2х гарантированы всеми вангователями, сложностью майнинга и и.д.
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:46
Додано: Пон 24 лют, 2020 20:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Перезашёл в KICK по 0.00003, думаю должен сделать около х5, до 0.00015. Посмотрим.
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