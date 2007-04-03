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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1689169016911692

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

airmax78, так 20т сатоши у мну завсегда есть :) Неужто я скуплю долг страны и буду царювать?? :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Странно что биткоин не откупают ниже 10к преддверии халвинга, ведь 2х гарантированы всеми вангователями, сложностью майнинга и и.д.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 19:46

  Zebra написав:Странно что биткоин не откупают ниже 10к преддверии халвинга, ведь 2х гарантированы всеми вангователями, сложностью майнинга и и.д.

Ээээ... А не хочет ли бутылочка кефира улететь вместо риплорОкеты? Здается, прогревают двигатели :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 20:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Перезашёл в KICK по 0.00003, думаю должен сделать около х5, до 0.00015. Посмотрим.
Витаха
 
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  #<1 ... 1689169016911692
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