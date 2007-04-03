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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 лют, 2020 19:40
Странно что биткоин не откупают ниже 10к преддверии халвинга, ведь 2х гарантированы всеми вангователями, сложностью майнинга и и.д.
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Zebra
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Додано: Пон 24 лют, 2020 20:35
Перезашёл в KICK по 0.00003, думаю должен сделать около х5, до 0.00015. Посмотрим.
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Витаха
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Додано: Пон 24 лют, 2020 23:02
Vitaka написав: Zebra написав:
Странно что биткоин не откупают ниже 10к преддверии халвинга, ведь 2х гарантированы всеми вангователями, сложностью майнинга и и.д.
Ээээ... А не хочет ли бутылочка кефира улететь вместо риплорОкеты? Здается, прогревают двигатели
Сейчас очевидно намечается перезагрузка... во всяком случае я на заборе посижу.
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Zebra
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Додано: Вів 25 лют, 2020 08:31
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Додано: Вів 25 лют, 2020 09:21
Zebra написав:
Странно что биткоин не откупают ниже 10к преддверии халвинга, ведь 2х гарантированы всеми вангователями, сложностью майнинга и и.д.
А новые деньги на рынок заходят?
Но и сливаться не спешат...
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lrs7719
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Додано: Вів 25 лют, 2020 16:39
Кайфуєм!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 17:19
lrs7719 написав: Zebra написав:
Странно что биткоин не откупают ниже 10к преддверии халвинга, ведь 2х гарантированы всеми вангователями, сложностью майнинга и и.д.
А новые деньги на рынок заходят?
Но и сливаться не спешат...
Так в том то и дело, что сливаться зачем? Халвинг через 2 месяца, цена будет туземун.
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Zebra
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