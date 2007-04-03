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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:22
Vitaka написав:Zebra
, видимо делать иксы сподручней с 3...6к, чем с 9,5к
Слабо уже верю как то в 3...6к когда до халвинга осталось 2 месяца...
после халвинга вангую сливы и до 2к-2.5к
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Zebra
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