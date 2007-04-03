Слабо уже верю как то в 3...6к когда до халвинга осталось 2 месяца...
после халвинга вангую сливы и до 2к-2.5к
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:22
Додано: Сер 26 лют, 2020 07:09
ми будєм багатііії
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:35
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А какая сейчас маржа майнеров? Вряд ли 100 %. Тут раньше кто-то выкладывал домыслы на тему себеса добычи битка и его цены.
Если после халвинга их награда уменьшится в 2 раза, цена битка должна вырости. Или он вообще уйдет в историю, так как майнерам будет просто не интересно работать по цене 2-3 т$.
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:04
3к было сказано для красного словца, но по моему пониманию должны стартовать с уровня 5к.
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