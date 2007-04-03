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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1690169116921693

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:22

  Vitaka написав:Zebra, видимо делать иксы сподручней с 3...6к, чем с 9,5к :)

Слабо уже верю как то в 3...6к когда до халвинга осталось 2 месяца...
после халвинга вангую сливы и до 2к-2.5к
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 07:09

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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:35

  Vitaka написав:Zebra, видимо делать иксы сподручней с 3...6к, чем с 9,5к :)


ИМХО что то не так с рынком, на котором продажа актива даёт возможность больше заработать чем его покупка. За исключением нескольких краткострочных периодов. До лета в 3...6к не верю. До конца года - возможно.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А какая сейчас маржа майнеров? Вряд ли 100 %. Тут раньше кто-то выкладывал домыслы на тему себеса добычи битка и его цены.
Если после халвинга их награда уменьшится в 2 раза, цена битка должна вырости. Или он вообще уйдет в историю, так как майнерам будет просто не интересно работать по цене 2-3 т$.
mitia__
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:04

  lrs7719 написав:
  Vitaka написав:Zebra, видимо делать иксы сподручней с 3...6к, чем с 9,5к :)


ИМХО что то не так с рынком, на котором продажа актива даёт возможность больше заработать чем его покупка. За исключением нескольких краткострочных периодов. До лета в 3...6к не верю. До конца года - возможно.


3к было сказано для красного словца, но по моему пониманию должны стартовать с уровня 5к.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

дождемся халвинга, тогда будет больше ясности на рынке. Прогнозы противоречивые, можно как улететь вверх, так и скатиться к новому дну. Лучше подождать
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