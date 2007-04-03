Додано: Сер 26 лют, 2020 16:23

airmax78 написав: Мне кажется это последний шанс затариться рипплом по дешевке. Добрый февраль. Мне кажется это последний шанс затариться рипплом по дешевке. Добрый февраль.

Думается мне, чем ниже будет рипла в цене, тем больше дяди из Ripple Labs, Inc. его будут печатать, потому шо уже привыкли к шикардосу, и на сокращение зарплат, премий и штата врятли пойдут, проще напечатать еще монеток и раздать всем желающим. Рипл будут покупать даже если он будет стоит 1 цент, да даже пол цента. Печатай сколько влезет в рынок, живи на широкую ногу, жизнь у основателей столь важной финансовой компании одна и регулярно нужно оплачивать банкеты, презентации, содержание собственных вилл, яхт, девочек, мальчиковОчень сложно отказаться от достигнутого уровня жизни, основатели Рипла на это не пойдут. Они будут доить лошков, платить биржам за то, чтоб те не убирали Рипл с листинга. Та же биржа куна, уменьшила комиссионные за вывод рипла до 0.02 за штуку. Недавно такая комиссия была у Битфинекс, сейчас чуток подняли. Зачем биржам лишаться заработка на переводах? Да все просто, основатели Рипла оплачивают биржам издержки и премируют за транзакции, иного обьяснения не вижу, когда транзакции в эфире и битке стоят в сотни и тысячи раз дороже.