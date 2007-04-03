Слабо уже верю как то в 3...6к когда до халвинга осталось 2 месяца...
после халвинга вангую сливы и до 2к-2.5к
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 лют, 2020 22:22
Додано: Сер 26 лют, 2020 07:09
ми будєм багатііії
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 лют, 2020 09:35
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
А какая сейчас маржа майнеров? Вряд ли 100 %. Тут раньше кто-то выкладывал домыслы на тему себеса добычи битка и его цены.
Если после халвинга их награда уменьшится в 2 раза, цена битка должна вырости. Или он вообще уйдет в историю, так как майнерам будет просто не интересно работать по цене 2-3 т$.
Додано: Сер 26 лют, 2020 10:04
3к было сказано для красного словца, но по моему пониманию должны стартовать с уровня 5к.
Додано: Сер 26 лют, 2020 11:21
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
дождемся халвинга, тогда будет больше ясности на рынке. Прогнозы противоречивые, можно как улететь вверх, так и скатиться к новому дну. Лучше подождать
Додано: Сер 26 лют, 2020 15:30
Козаче, враховуючи, що ріпла знову опустилася нижче 25 центів, то дядьки на відео що кайфують це засновники ріпла, а дівчат їм та шашличок оплачують хомочки.
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:13
Мне кажется это последний шанс затариться рипплом по дешевке. Добрый февраль.
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:21
Без паніки. Докупляємо лєсєнкою. Ми будєм багатиє!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:23
Думается мне, чем ниже будет рипла в цене, тем больше дяди из Ripple Labs, Inc. его будут печатать, потому шо уже привыкли к шикардосу, и на сокращение зарплат, премий и штата врятли пойдут, проще напечатать еще монеток и раздать всем желающим. Рипл будут покупать даже если он будет стоит 1 цент, да даже пол цента. Печатай сколько влезет в рынок, живи на широкую ногу, жизнь у основателей столь важной финансовой компании одна и регулярно нужно оплачивать банкеты, презентации, содержание собственных вилл, яхт, девочек, мальчиков
Очень сложно отказаться от достигнутого уровня жизни, основатели Рипла на это не пойдут. Они будут доить лошков, платить биржам за то, чтоб те не убирали Рипл с листинга. Та же биржа куна, уменьшила комиссионные за вывод рипла до 0.02 за штуку. Недавно такая комиссия была у Битфинекс, сейчас чуток подняли. Зачем биржам лишаться заработка на переводах? Да все просто, основатели Рипла оплачивают биржам издержки и премируют за транзакции, иного обьяснения не вижу, когда транзакции в эфире и битке стоят в сотни и тысячи раз дороже.
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