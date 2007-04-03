Додано: Сер 26 лют, 2020 16:33

Изначально было создано 100 миллиардов XRP и больше их создавать не будут. Для участия в торговле каждая учётная запись Ripple должна иметь запас 20 XRP, за каждую транзакцию установлена комиссия в размере от 0.00001 XRP. Эта комиссия за транзакции никем не присваивается — списанные XRP уничтожаются и перестают существовать. Комиссия за транзакцию повышается, если пользователь проводит операции с огромной скоростью (несколько тысяч в минуту) и снижается после периода бездействия.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.