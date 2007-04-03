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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1691169216931694

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 136
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
4%
6
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
37%
50
Всього голосів : 136
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:33

XRP

Изначально было создано 100 миллиардов XRP и больше их создавать не будут. Для участия в торговле каждая учётная запись Ripple должна иметь запас 20 XRP, за каждую транзакцию установлена комиссия в размере от 0.00001 XRP. Эта комиссия за транзакции никем не присваивается — списанные XRP уничтожаются и перестают существовать. Комиссия за транзакцию повышается, если пользователь проводит операции с огромной скоростью (несколько тысяч в минуту) и снижается после периода бездействия.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 16:56

  Козак-характерник написав:Изначально было создано 100 миллиардов XRP и больше их создавать не будут.

Большей половиной владеют основатели, которые регулярно подливают их на рынок себе на богатую жизнь.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 18:49

  Zebra написав:
  Vitaka написав:
  Zebra написав:Странно что биткоин не откупают ниже 10к преддверии халвинга, ведь 2х гарантированы всеми вангователями, сложностью майнинга и и.д.

Ээээ... А не хочет ли бутылочка кефира улететь вместо риплорОкеты? Здается, прогревают двигатели :)

Сейчас очевидно намечается перезагрузка... во всяком случае я на заборе посижу.

Взял эфира по 220 как планировал. Посмотрим. Стоп на 199 поставил.
Zebra
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