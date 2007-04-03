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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:33
XRP
Изначально было создано 100 миллиардов XRP и больше их создавать не будут. Для участия в торговле каждая учётная запись Ripple должна иметь запас 20 XRP, за каждую транзакцию установлена комиссия в размере от 0.00001 XRP. Эта комиссия за транзакции никем не присваивается — списанные XRP уничтожаются и перестают существовать. Комиссия за транзакцию повышается, если пользователь проводит операции с огромной скоростью (несколько тысяч в минуту) и снижается после периода бездействия.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 26 лют, 2020 16:56
Додано: Сер 26 лют, 2020 18:49
Взял эфира по 220 как планировал. Посмотрим. Стоп на 199 поставил.
Додано: Сер 26 лют, 2020 20:45
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Нафига этот риплоземснаряд? Стока нервов с ним... Ну стрельнет раз в 1...2 года... Может быть. Дедушка спокойно себе ходит взад-вперёд, попукивая. Ну может не так шикарно, как шиткоины, зато надёжно, без всяких там кроссов.
П.С. На 8,7к кто-то длинную открывал?
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