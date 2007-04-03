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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1694169516961697

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.3 5 137
1) дно вже було пройдено
23%
31
2) не нижче 3500
11%
15
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
12
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
5
9) нижче 2000
36%
50
Всього голосів : 137
Повідомлення Додано: Сер 04 бер, 2020 04:15

  PavelF написав:
  kotik77 написав:Ребята,какие мысли по BTG? В апреле халвинг https://bitcoingold.org/halving/ Как думаете, сделает пару иксов? Спасибо.

Так же интересует BTG. Полгода назад захомячил его по 26$. Надеюсь к халвингу увижу еще такую цену, чтобы выйти в ноль.

я вам так скажу, если вы ожидаете рост битка и альтов ближайший год, то все форки битка всегда раскачивают одними из первых и всегда одновременно. бтг имеет такую манипулятивную историю, что я уверен, если пойдет рост альтов - этот шиток могут загнать на небеса, да с такой скоростью, что вы еще прикупите его себе на хае.
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 13:58

  Vitaka написав:Жду отката к 9,3к :?

ешо б немного, ешо б чуть чуть :o
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 17:22

  чик написав:
  Vitaka написав:Жду отката к 9,3к :?

ешо б немного, ешо б чуть чуть :o

Ну почти... Я не дождался, закрыл на 9100+ :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 20:51

  Vitaka написав:
  чик написав:
  Vitaka написав:Жду отката к 9,3к :?

ешо б немного, ешо б чуть чуть :o

Ну почти... Я не дождался, закрыл на 9100+ :)

Нет смысла. Поставили бы лучше стоп на 8750.
Перед самим халвингом может начаться загончик.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 22:03

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Глядел на длинных таймфреймах, сжал график - такое впечатление, шо оно рисует к маю острие огромезного треугольника. С выходом в обе стороны :mrgreen:
П.С. Думаю ближе к халвингу будет чукалово в любую сторону, ну или замрёт. Вообщем, сплошная либотакия :)
Vitaka
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