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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 бер, 2020 04:15
PavelF написав:
Так же интересует BTG. Полгода назад захомячил его по 26$. Надеюсь к халвингу увижу еще такую цену, чтобы выйти в ноль.
я вам так скажу, если вы ожидаете рост битка и альтов ближайший год, то все форки битка всегда раскачивают одними из первых и всегда одновременно. бтг имеет такую манипулятивную историю, что я уверен, если пойдет рост альтов - этот шиток могут загнать на небеса, да с такой скоростью, что вы еще прикупите его себе на хае.
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Додано: Чет 05 бер, 2020 13:58
Vitaka написав:
Жду отката к 9,3к
ешо б немного, ешо б чуть чуть
а шо делать?
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Додано: Чет 05 бер, 2020 20:51
Vitaka написав:
Ну почти... Я не дождался, закрыл на 9100+
Нет смысла. Поставили бы лучше стоп на 8750.
Перед самим халвингом может начаться загончик.
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