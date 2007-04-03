Так же интересует BTG. Полгода назад захомячил его по 26$. Надеюсь к халвингу увижу еще такую цену, чтобы выйти в ноль.
я вам так скажу, если вы ожидаете рост битка и альтов ближайший год, то все форки битка всегда раскачивают одними из первых и всегда одновременно. бтг имеет такую манипулятивную историю, что я уверен, если пойдет рост альтов - этот шиток могут загнать на небеса, да с такой скоростью, что вы еще прикупите его себе на хае.
Глядел на длинных таймфреймах, сжал график - такое впечатление, шо оно рисует к маю острие огромезного треугольника. С выходом в обе стороны П.С. Думаю ближе к халвингу будет чукалово в любую сторону, ну или замрёт. Вообщем, сплошная либотакия Всё же больше склоняюсь к замиранию. Этот вариант будет мотать нервы и зелёным, и красным. Усьо ИМХО.
Платформа цифровых платежей Uphold анонсировала новую дебетовую мульти-карту. Пользователи теперь могут расплачиваться криптовалютами, товарами и обычными деньгами. В том числе оплата и в Ripple XRP.
Новая дебетовая мульти-карта Uphold позволяет пользователям из США рассчитываться активами Uphold с помощью Mastercard.
В любой точке мира, где принимается Mastercard, можно использовать дебетовую карту.
Вскоре пользователи могут получить карту, которая будет поддерживать до 24 криптовалют и четырех видов металлов. При этом можно использовать Ripple XRP, золото и доллары США в качестве расчетной единицы.
Uphold – это платформа цифровых активов. Пользователи могут покупать, продавать, тратить и хранить цифровые активы. В том числе можно использовать необязательные валюты и товары.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.