Додано: Чет 05 бер, 2020 23:31

Платформа цифровых платежей Uphold анонсировала новую дебетовую мульти-карту. Пользователи теперь могут расплачиваться криптовалютами, товарами и обычными деньгами. В том числе оплата и в Ripple XRP.



Новая дебетовая мульти-карта Uphold позволяет пользователям из США рассчитываться активами Uphold с помощью Mastercard.



В любой точке мира, где принимается Mastercard, можно использовать дебетовую карту.



Вскоре пользователи могут получить карту, которая будет поддерживать до 24 криптовалют и четырех видов металлов. При этом можно использовать Ripple XRP, золото и доллары США в качестве расчетной единицы.



Uphold – это платформа цифровых активов. Пользователи могут покупать, продавать, тратить и хранить цифровые активы. В том числе можно использовать необязательные валюты и товары.

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.