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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 07 бер, 2020 20:24
Zebra написав: Zebra написав:
Взял эфира по 220 как планировал. Посмотрим. Стоп на 199 поставил.
Половину закрыл по 250, стоп в безубыток на 225.
На 250 стоял ордер? Вроде как на тот момент ничего не предвещало гэпа
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OptiX
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Додано: Суб 07 бер, 2020 22:28
OptiX написав: Zebra написав: Zebra написав:
Взял эфира по 220 как планировал. Посмотрим. Стоп на 199 поставил.
Половину закрыл по 250, стоп в безубыток на 225.
На 250 стоял ордер? Вроде как на тот момент ничего не предвещало гэпа
Подозреваю, что я сотворил гэп, а за мной последовали все остальные.
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Zebra
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Додано: Нед 08 бер, 2020 16:56
Сработал стоп по эфиру, перенабор начну ниже 200
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Zebra
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Додано: Нед 08 бер, 2020 17:26
Не думал, что рынок настолько "тонкий лед", что я свои эфирки скинул и устроил реальный обвал... и это в предверии халвинга.
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Zebra
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Додано: Нед 08 бер, 2020 17:51
Вышел вчера из BCH по 335, попробую пререзайти по ~250.
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Витаха
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Додано: Нед 08 бер, 2020 18:00
Витаха написав:
Вышел вчера из BCH по 335, попробую пререзайти по ~250.
Обвал очень стремный, биток падает и даже на 100 баксов не отскакивает, как будто все забыли о халвинге через месяц и что купи сегодня через год-два гарантированы 2 икса.
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Zebra
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